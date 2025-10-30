jueves 30 de octubre 2025

Por la heroica

Rugby: Jockey va por la hazaña y busca hacer historia en Mendoza

El Cavallino jugará este domingo en Mendoza un duelo clave por la Revalida de la Copa de Oro ante CPBM. El ganador asegurará una plaza para San Juan y podrá pelear por el ascenso en 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Jockey Club San Juan afrontará este domingo un partido que puede marcar un antes y un después en su historia. Desde las 13 en cancha de Liceo RC, en Mendoza, el Cavallino se medirá ante CPBM de la vecina provincia, por la Revalida de la Copa de Oro/Plata, duelo que definirá una plaza para San Juan o Mendoza en la máxima categoría del Regional Cuyano 2026.

El encuentro contará con el arbitraje de Carlos Rivarola, acompañado por los asistentes Daniel Jorge y Braian Montaño. Se trata de un compromiso de alto voltaje, ya que la ventaja deportiva pertenece a Chacras, que finalizó penúltimo en la Copa de Oro tras caer el pasado fin de semana ante San Juan RC.

Jockey llega al choque con el ánimo por las nubes, luego de conseguir dos triunfos consecutivos frente a los principales candidatos de la Copa de Plata. Su última presentación fue una contundente victoria por 24 a 12 sobre Banco RC, en Rivadavia, resultado que lo dejó puntero con 28 puntos en la zona B del Final Four.

El conjunto dirigido por los hermanos Alfredo y Juan Pablo Bettio, junto a Enrique Usin, ha demostrado un nivel de juego sólido, con una defensa férrea, un scrum dominante y una confianza colectiva que ilusiona a todo el rugby sanjuanino.

De conseguir la victoria, el Cavallino no solo coronaría una campaña histórica sino que abriría la puerta al ascenso a la Copa de Oro 2026, consolidando el gran crecimiento del club en los últimos años.

