El sanjuanino Pablo Álvarez, histórico: alcanzó los 600 goles con la camiseta del Barcelona

El sanjuanino Pablo Álvarez sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del Barcelona . El atacante argentino llegó a los 600 goles oficiales con la camiseta del club catalán, un registro que lo confirma como una auténtica leyenda del hockey sobre patines mundial.

El histórico tanto llegó el pasado 18 de octubre, en el triunfo azulgrana 4-2 ante el Reus Deportiu Brasilia, por la Parlem OK Liga. El sanjuanino Álvarez, que viste el número 7, fue el autor del 0-2 y alcanzó así una cifra que pocos jugadores han logrado en la élite del hockey europeo.

En su duodécima temporada con el Barça -en dos etapas: de 2011 a 2021 y desde 2023 nuevamente en el club-, el sanjuanino de 36 años ha acumulado números impresionantes: 424 goles en Liga, 81 en Champions, 30 en Copa, 23 en Supercopa, 22 en Lliga Catalana, 5 en Copa Continental y 10 en Copa Intercontinental.

"Estoy muy feliz, ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado llegar a esta cifra. Es un orgullo poder marcar cada gol", declaró Álvarez al sitio oficial del club.

El delantero, formado en la cuna del hockey de San Juan, también dejó una frase que refleja su pasión por el gol: "Como decía Carlitos López, goles son amores y es nuestro trabajo. Cada vez que hacemos un gol es una satisfacción enorme".

Además, el argentino está cerca de alcanzar otro hito personal: si se suman sus 172 goles con el Liceo, ya acumula 596 en la Liga Española, quedando a solo cuatro tantos de las seis centenas en la competencia local.