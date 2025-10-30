Detuvieron a un joven iglesiano por acosar a chicos y por tenencia de pornografía infantil

Este es el joven detenido, quien quedó alojado en la Comisaría 22da de Rodeo.

En un operativo realizado este jueves por policías de la Brigada de la UFI Norte, detuvieron a un supuesto técnico informático de Rodeo, acusado de los delitos de grooming y tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. La investigación apunta a que acosaba a chicos mediante mensajes y descargaba videos y fotos de pornografía infantil.

El procedimiento fue dirigido por el fiscal Sohar Alfredo Aballay , con el aval del juez de Garantías de turno de la Segunda Circunscripción Judicial. El detenido es un joven de apellido Acosta , de 20 años, quien fue apresado en su domicilio en la localidad iglesiana de Rodeo. Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos informáticos.

image El secuestro realizado por los policías de la UFI Norte.

La causa se inició a comienzos de octubre, a partir de un reporte recibido desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la organización internacional Missing Children. En ese informe se advertía que un ciudadano con domicilio en Rodeo había descargado material de abuso y explotación sexual infantil.

A partir de esa información, el fiscal Aballay ordenó las primeras medidas y logró individualizar al sospechoso, confirmando que la cuenta desde la cual se descargaban los archivos estaba a nombre del joven y vinculada a un correo electrónico suyo.

Finalmente, este jueves en la mañana, la Policía allanó su vivienda y concretó la detención. En las próximas 72 horas se realizará la audiencia de formalización, en la que se definirá el avance de la investigación y si el acusado continuará detenido o recuperará su libertad.