Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Luego de haber quedado detenidos en un mega operativo de la Policía el martes por la noche, los tíos de Emir Barboza , el nene que fue asesinado de un balazo en el Barrio Valle Grande , fueron acusados por los delitos de amenazas e invitación a la violencia tras su participación en el trágico hecho y, en el marco de un juicio abreviado, aceptaron 6 meses de prisión condicional.

Se trata de Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza , quienes acordaron a través de su defensor con el fiscal Alejandro Mattar la pena que les permitió recuperar la libertad. Los familiares del nene de 7 años que murió producto de un disparo reconocieron la comisión de ambos delitos y fueron condenados por el juez Gerardo Fernández Caussi.

bd36b076-620a-42af-b713-574cc3120996

Por el mismo enfrentamiento en que el chiquito perdió la vida y por el que 8 hombres fueron detenidos, sospechados de la autoría del crimen, la UFI Genérica tomó intervención en la causa y, como varios testigos refirieron a un enfrentamiento de dos facciones, al cabo de una serie de allanamientos en el barrio situado en Rawson aprehendieron a los tíos de Emir.

En el procedimiento, se llevaron a cabo más de 15 allanamientos en viviendas. En el mismo estuvieron involucradas a unas 200 personas, entre efectivos policiales de diversas brigadas y personal de la fiscalía. Las propiedades requisadas pertenecían a las familias Barboza, Carrizo y Bazán, entre otras, donde se buscaban armas y drogas vinculadas a las amenazas cruzadas que se venían registrando desde hace semanas.

236faaa0-52a5-435b-8554-c25b31fcc755

Los tíos fueron a parar tras las rejas en ese momento, pues testigos dijeron que tenían armas de fuego minutos antes de que Emir fuera asesinado. Hubo quienes indicaron que también realizaron amenazas a otros vecinos del lugar.

53b8c09e-92a2-4433-bc70-a5c52a610444

El aberrante crimen de Emir Barboza, de 7 años

El crimen ocurrió el pasado 14 de octubre en la madrugada, en medio de una disputa entre vecinos rivales que derivó en un tiroteo. Desde una vivienda de la Manzana 23 del barrio Valle Grande se efectuaron varios disparos hacia la calle, y uno de ellos impactó en Emir mientras jugaba cerca. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos constataron su muerte, ocasionada por un trauma de tórax producto de un proyectil de arma de fuego.

Por este hecho hay 8 personas detenidas y presas. Siete de los cuales son mayores y fueron identificados como: Alan Juan Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Gonzalo José David Santander; Hernán Ariel Carrizo; Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y Gabriel Jesús Orostizaga (26).