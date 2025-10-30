jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

Los familiares de la víctima fatal intervinieron en el conflicto que acabó con la muerte del nene de 7 años y, en el marco de un juicio abreviado, aceptaron el castigo y se marcharon en libertad. Los sentenciados habían quedado detenidos en un mega operativo de las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
8176c4bf-76a9-45cf-bdd8-0afeaf36ebab
bd36b076-620a-42af-b713-574cc3120996
236faaa0-52a5-435b-8554-c25b31fcc755
ef315343-deef-42f0-a230-463a0e0f0f84

Luego de haber quedado detenidos en un mega operativo de la Policía el martes por la noche, los tíos de Emir Barboza, el nene que fue asesinado de un balazo en el Barrio Valle Grande, fueron acusados por los delitos de amenazas e invitación a la violencia tras su participación en el trágico hecho y, en el marco de un juicio abreviado, aceptaron 6 meses de prisión condicional.

Lee además
mega operativo en el barrio valle grande: dos tios de emir barboza quedaron detenidos, ¿de que se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
amenazas cruzadas tras el crimen de emir barboza: hicieron 20 allanamientos en el barrio valle grande
Rawson

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande

Se trata de Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza, quienes acordaron a través de su defensor con el fiscal Alejandro Mattar la pena que les permitió recuperar la libertad. Los familiares del nene de 7 años que murió producto de un disparo reconocieron la comisión de ambos delitos y fueron condenados por el juez Gerardo Fernández Caussi.

bd36b076-620a-42af-b713-574cc3120996

Por el mismo enfrentamiento en que el chiquito perdió la vida y por el que 8 hombres fueron detenidos, sospechados de la autoría del crimen, la UFI Genérica tomó intervención en la causa y, como varios testigos refirieron a un enfrentamiento de dos facciones, al cabo de una serie de allanamientos en el barrio situado en Rawson aprehendieron a los tíos de Emir.

En el procedimiento, se llevaron a cabo más de 15 allanamientos en viviendas. En el mismo estuvieron involucradas a unas 200 personas, entre efectivos policiales de diversas brigadas y personal de la fiscalía. Las propiedades requisadas pertenecían a las familias Barboza, Carrizo y Bazán, entre otras, donde se buscaban armas y drogas vinculadas a las amenazas cruzadas que se venían registrando desde hace semanas.

236faaa0-52a5-435b-8554-c25b31fcc755

Los tíos fueron a parar tras las rejas en ese momento, pues testigos dijeron que tenían armas de fuego minutos antes de que Emir fuera asesinado. Hubo quienes indicaron que también realizaron amenazas a otros vecinos del lugar.

53b8c09e-92a2-4433-bc70-a5c52a610444

El aberrante crimen de Emir Barboza, de 7 años

El crimen ocurrió el pasado 14 de octubre en la madrugada, en medio de una disputa entre vecinos rivales que derivó en un tiroteo. Desde una vivienda de la Manzana 23 del barrio Valle Grande se efectuaron varios disparos hacia la calle, y uno de ellos impactó en Emir mientras jugaba cerca. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos constataron su muerte, ocasionada por un trauma de tórax producto de un proyectil de arma de fuego.

Por este hecho hay 8 personas detenidas y presas. Siete de los cuales son mayores y fueron identificados como: Alan Juan Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Gonzalo José David Santander; Hernán Ariel Carrizo; Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y Gabriel Jesús Orostizaga (26).

Temas
Seguí leyendo

Prisión preventiva para el octavo sospechoso de la muerte de Emir: se desligó y dijo que salió corriendo por miedo

Violento asalto por un par de zapatillas en un barrio de La Bebida

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Quién era el sereno que encontraron sin vida en una empresa en La Bebida

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas

Le robaron la bicicleta mientras estaba en clase: se la llevaron del bicicletero de la escuela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

El Señor de la Noche: murió un conocido empresario bolichero
Tristeza

El "Señor de la Noche": murió un conocido empresario bolichero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia
Caso Emir Barboza

Condenan a los tíos del niño asesinado en el Valle Grande por amenazas e incitación a la violencia

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple
Video

El ecografista sanjuanino que se viralizó en todo el país por su reacción al descubrir un embarazo múltiple

Romagnoli, en modo clásico: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie video
Batalla en el Gambarte

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

Imagen de archivo.
En Casa Rosada

Orrego y 19 gobernadores vuelven al diálogo con Milei y todo su Gabinete