El emotivo recuerdo de un jugador verdinegro con Maradona: "Toda mi vida"

Este 30 de octubre, día en el que Diego Armando Maradona cumpliría 65 años, Horacio Tijanovich, futbolista de San Martín, lo recordó con un posteo cargado de emoción en su cuenta de Instagram. Un mensaje sentido y un abrazo que se guardó para siempre.
Antes de vestir los colores del Verdinegro en Primera División, Tijanovich tuvo un paso fundamental por Gimnasia La Plata, donde compartió cancha y entrenamientos con el astro como técnico. Esa etapa dejó una huella imborrable en su carrera y en su vida.
En la historia que compartió, Tijanovich escribió: "Hace 6 años de este partido, también el día de tu cumpleaños. Me tocaba convertir y darte ese abrazo que voy a recordar toda mi vida. Feliz cumpleaños D10S".