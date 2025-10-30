jueves 30 de octubre 2025

Aniversario

El emotivo recuerdo de un jugador verdinegro con Maradona: "Toda mi vida"

Este 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 65 años y un futbolista de San Martín lo recordó en sus redes sociales. El video que compartió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El abrazo de Maradona con un jugador verdinegro.

El abrazo de Maradona con un jugador verdinegro.

Vamo y vamo! 💪🏻👊🏻

Este 30 de octubre, día en el que Diego Armando Maradona cumpliría 65 años, Horacio Tijanovich, futbolista de San Martín, lo recordó con un posteo cargado de emoción en su cuenta de Instagram. Un mensaje sentido y un abrazo que se guardó para siempre.

Antes de vestir los colores del Verdinegro en Primera División, Tijanovich tuvo un paso fundamental por Gimnasia La Plata, donde compartió cancha y entrenamientos con el astro como técnico. Esa etapa dejó una huella imborrable en su carrera y en su vida.

En la historia que compartió, Tijanovich escribió: "Hace 6 años de este partido, también el día de tu cumpleaños. Me tocaba convertir y darte ese abrazo que voy a recordar toda mi vida. Feliz cumpleaños D10S".

Captura de pantalla 2025-10-30 193248

El video que compartió en sus redes sociales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1984038849325281291&partner=&hide_thread=false
