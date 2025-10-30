jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hockey sobre patines

Valenciano y Richet Zapata definirán al campeón de Superliga Argentina en el estadio Aldo Cantoni

El tercer juego de la serie final se disputará el viernes 31 de octubre 2025, a las 22 horas, en el estadio cubierto Aldo Cantoni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4765f42c-4884-47c5-b623-e89e9de2a1d3

El fin de semana de actividades y competencias deportivas en San Juan iniciará con el partido desempate entre los equipos masculinos de Centro Valenciano y Richet Zapata por Superliga Argentina. El tercer juego que definirá al campeón será este viernes 31 de octubre 2025, desde las 22 horas, en el estadio Aldo Cantoni. Las entradas para el público se venderán en boleterías, con precio a confirmar.

Lee además
Jenson Button anunció que se bajará del automovilismo.
Un paso al costado

Bomba en el automovilismo: un campeón del mundo de la Fórmula 1 anunció su retiro
upcn cerro una serie de amistosos y se encamina al debut en la liga argentina
Vóley

UPCN cerró una serie de amistosos y se encamina al debut en la Liga Argentina

El encuentro definitivo de este torneo, actualmente el más importante de Argentina a nivel de clubes, estuvo programado para el viernes 24 pasado. Con criterio, el Comité Nacional Técnico de hockey sobre patines de Confederación Argentina de Patinaje lo suspendió y reprogramó por veda electoral.

La serie final entre estos equipos sanjuaninos está igualada 1 a 1. Todos los partidos se disputaron en el estadio cubierto del Parque de Mayo. El primero fue el viernes 17, y la Barraca ganó 4 a 3. Los goles de la noche fueron anotados por Víctor Carrasco, Nahuel Frías y Jaime Reinoso –2-, en Valenciano; Javier Salguero, Lucas Andrada y Jesús Martín Romeu, en Richet.

El segundo chico se disputó el domingo 19, también en horario nocturno. Richet estaba obligado a ganar y lo hizo por 6 a 4, con tantos de los siguientes jugadores: Bautista Romero -3-, Jesús Martín Romeu -2- y Lucas Andrada, en el Violeta; Luca Garcés -2- y Jaime Reinoso -2-, para Valenciano.

Valenciano es el vigente campeón de la Superliga, cuando a fines de 2024 venció a Olimpia en la serie definitoria. Por su lado, la motivación de Richet es ganar el torneo y ocupar el trono que ostenta la Barraca. Ambos equipos representarán a la provincia en el Campeonato Panamericano de Clubes – San Juan 2025, que iniciará el próximo domingo 02 de noviembre.

Seguí leyendo

Vistiendo la camiseta del "Bicho", de la Selección Argentina, como DT y jugando al showball: las cuatro veces de Diego en San Juan

En el día en el que Diego Maradona soplaría 65 velitas, vuelve a florecer el origen sanjuanino de su familia

Confirmado: cuándo y a qué hora se jugará el Superclásico

Explotaron los memes contra Racing tras la eliminación en la semis de la Copa Libertadores

Descontrol y piñas en el descenso de Aberastain: un jugador pocitano terminó a las trompadas en el banco de suplentes

El chimbero que empezó kick boxing por su hijo y se convirtió en campeón Sudamericano en tierra chilena

Alianza-Desamparados, el partido picante de la segunda fecha del Regional Amateur

"Demostramos estar a la altura de cualquier equipo": el mensaje reflexivo del técnico de la Reserva de San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
explotaron los memes contra racing tras la eliminacion en la semis de la copa libertadores
Redes

Explotaron los memes contra Racing tras la eliminación en la semis de la Copa Libertadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Lamentable

Santa Lucía: fue al hospital por un dolor en el pecho, le dijeron que era muscular y murió horas después mientras trabajaba

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video
Insólito

Una sanjuanina fue acusada de exhibicionismo en la vía pública tras una discusión vecinal: el video

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Te Puede Interesar

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?
Techo propio

En San Juan, el IPV a full en el cierre de 2025: entregará uno o dos barrios por semana, ¿cuáles son los próximos?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches video
Cuenta regresiva

Ya se respira Fiesta del Sol: empezaron con el armado de la feria temática y asoman dos sorpresas para las tres noches

Santiago Graffigna, víctima de este presunto intento de robo en su estudio jurídico.
Raro

Desconocidos entraron al estudio de Santiago Graffigna, uno de los condenados en la causa expropiaciones

César Aguilar, asumiendo en diciembre de 2023 ante Susana Laciar.
Coletazos de las legislativas

En Capital, un "gesto político" que terminó con una ola de renuncias que no serán aceptadas

Leopoldo Alfredo Bravo murió el 30 de octubre de 2010 en la cumbre de su carrera política. 
Dirigente icónico

A 15 años de la muerte del sanjuanino Leopoldo Bravo, su recuerdo entrañable