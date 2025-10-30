Valenciano y Richet Zapata definirán al campeón de Superliga Argentina en el estadio Aldo Cantoni

El fin de semana de actividades y competencias deportivas en San Juan iniciará con el partido desempate entre los equipos masculinos de Centro Valenciano y Richet Zapata por Superliga Argentina. El tercer juego que definirá al campeón será este viernes 31 de octubre 2025, desde las 22 horas, en el estadio Aldo Cantoni. Las entradas para el público se venderán en boleterías, con precio a confirmar.

El encuentro definitivo de este torneo, actualmente el más importante de Argentina a nivel de clubes, estuvo programado para el viernes 24 pasado. Con criterio, el Comité Nacional Técnico de hockey sobre patines de Confederación Argentina de Patinaje lo suspendió y reprogramó por veda electoral.

La serie final entre estos equipos sanjuaninos está igualada 1 a 1. Todos los partidos se disputaron en el estadio cubierto del Parque de Mayo. El primero fue el viernes 17, y la Barraca ganó 4 a 3. Los goles de la noche fueron anotados por Víctor Carrasco, Nahuel Frías y Jaime Reinoso –2-, en Valenciano; Javier Salguero, Lucas Andrada y Jesús Martín Romeu, en Richet.

El segundo chico se disputó el domingo 19, también en horario nocturno. Richet estaba obligado a ganar y lo hizo por 6 a 4, con tantos de los siguientes jugadores: Bautista Romero -3-, Jesús Martín Romeu -2- y Lucas Andrada, en el Violeta; Luca Garcés -2- y Jaime Reinoso -2-, para Valenciano.

Valenciano es el vigente campeón de la Superliga, cuando a fines de 2024 venció a Olimpia en la serie definitoria. Por su lado, la motivación de Richet es ganar el torneo y ocupar el trono que ostenta la Barraca. Ambos equipos representarán a la provincia en el Campeonato Panamericano de Clubes – San Juan 2025, que iniciará el próximo domingo 02 de noviembre.