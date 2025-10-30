Fuegos artificiales, bengalas y una multitud loca por Lanús: el impresionante recibimiento a los jugadores en la previa de la semi

Lanús vivió una verdadera fiesta popular. A tres horas del inicio del partido frente a la Universidad de Chile, por la segunda semifinal de la Copa Sudamericana, los hinchas granates se congregaron de manera espontánea en la plaza Sarmiento, convocados por redes sociales, para brindar un recibimiento inolvidable al micro del plantel. El duelo en la ida terminó 2-2.

La cita fue sobre la calle Héctor Guidi, donde una marea granate de camisetas, banderas y bombos transformó la espera en una celebración. Media cuadra de fuegos artificiales encendió la llegada del micro y tiñó el cielo de color y emoción, en una muestra de apoyo que reflejó la ilusión del pueblo de Lanús.

Entre cantos, bengalas y papelitos, los hinchas acompañaron a los jugadores hasta la entrada del estadio, en un clima de pura pasión y orgullo. El mensaje fue claro: el sueño continental se vive con el corazón, y nadie quiere quedarse afuera. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984000829121278384&partner=&hide_thread=false LAUCHA ACOSTA, EL JUGADOR CON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DE LANÚS, VA POR UNA NUEVA FINAL CON EL CLUB DE SUS AMORES: ¡Así deliró con la gente en la llegada a La Fortaleza! pic.twitter.com/JH2E4gOjRB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

