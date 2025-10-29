jueves 30 de octubre 2025

Golpazo

Ni Rocky Balboa ni Maravilla Martínez: Racing empató con Flamengo, no le alcanzó y quedó eliminado de la Libertadores

La Academia empató sin goles ante el Fla y por este resultado no le alcanzó para pasar a la final de la cita internacional. Flamengo se aferró al 1-0 de la ida y eso le bastó para asegurarse el boleto. Agustín Rossi, el ex Boca, fue la figura de la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-29 at 23.55.31
image

Racing quedó fuera de la Copa Libertadores tras igualar 0 a 0 con Flamengo en el Estadio Presidente Perón. El conjunto de Avellaneda no pudo aprovechar su dominio durante los 90 minutos y terminó cayendo en la tanda de penales, donde el equipo brasileño se impuso y selló su pase a la final.

El desarrollo del encuentro mostró a un Racing más ambicioso: controló el 59% de la posesión y generó 16 remates, aunque ninguno logró vencer la resistencia de Agustín Rossi, arquero de Flamengo, que fue clave al tapar un disparo a quemarropa de Luciano Vietto. Del otro lado, el conjunto carioca apostó a la eficacia y respondió con apenas seis tiros y 41% de tenencia.

La expulsión de Gonzalo Plata a los diez minutos del segundo tiempo parecía abrirle el camino a los dirigidos por Gustavo Costas, pero ni siquiera con un hombre de más Racing consiguió quebrar el cero. Con el pitazo final, la definición desde los doce pasos sentenció su destino y Flamengo celebró el pase a la instancia decisiva.

El empate sin goles dejó a la “Academia” con sabor amargo: un equipo que mostró superioridad pero no encontró el gol, y que deberá esperar una nueva oportunidad para soñar con la Libertadores.

