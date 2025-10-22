Sobre la hora, Flamengo le ganó a Racing en el Maracaná

Racing perdió este miércoles a la noche como visitante por 1 a 0 con Flamengo de Brasil, al término del partido que disputaron en el estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El único gol llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un tanto de Jorge Carrascal.

Con la derrota por la mínima, Racing mantiene la ilusión de poder remontar como local y meterse en la final de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21.30, en el estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro” de Avellaneda.