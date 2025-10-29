La Temporada de Ruta arranca este domingo en Sarmiento: el calendario completo y cuándo se disputa la Vuelta a San Juan

La Federación Ciclista Sanjuanina anunció modificaciones en el inicio de la temporada de ruta 2025-2026, que comenzará el próximo domingo 2 de noviembre. Si bien se mantiene la fecha prevista, la apertura del campeonato no se realizará en Albardón como estaba programado, sino en el departamento Sarmiento.

La carrera tendrá lugar en Media Agua , con concentración a las 10:30 en la Plaza Dominguito —frente al edificio municipal— y largada oficial a las 11. El circuito recorrerá puntos emblemáticos como la villa cabecera, Tres Esquinas, Cochagual, Los Berros y Pedernal.

Las inscripciones estarán abiertas el sábado 1 de noviembre, de 18 a 21, en la sede de la Federación, ubicada en Avenida Rawson 860 Sur, Capital.

La organización de la prueba estará a cargo de la Unión Vecinal Manuel Belgrano, con fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el apoyo de la Municipalidad de Sarmiento y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno provincial.

Además, la Federación difundió el nuevo calendario oficial para la temporada 2025-2026, que contará con 16 fechas distribuidas entre noviembre y marzo. Entre las competencias más destacadas figuran la Clásica Doble Calingasta, el Giro del Sol, la Vuelta a San Juan y la Clásica Mendoza–San Juan.

El calendario completo: