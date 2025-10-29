La Temporada de Ruta arranca este domingo en Sarmiento: el calendario completo y cuándo se disputa la Vuelta a San Juan

La Federación Ciclista Sanjuanina anunció modificaciones en el inicio de la temporada de ruta 2025-2026, que comenzará el próximo domingo 2 de noviembre. Si bien se mantiene la fecha prevista, la apertura del campeonato no se realizará en Albardón como estaba programado, sino en el departamento Sarmiento.
La carrera tendrá lugar en Media Agua, con concentración a las 10:30 en la Plaza Dominguito —frente al edificio municipal— y largada oficial a las 11. El circuito recorrerá puntos emblemáticos como la villa cabecera, Tres Esquinas, Cochagual, Los Berros y Pedernal.
Las inscripciones estarán abiertas el sábado 1 de noviembre, de 18 a 21, en la sede de la Federación, ubicada en Avenida Rawson 860 Sur, Capital.
La organización de la prueba estará a cargo de la Unión Vecinal Manuel Belgrano, con fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el apoyo de la Municipalidad de Sarmiento y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno provincial.
Además, la Federación difundió el nuevo calendario oficial para la temporada 2025-2026, que contará con 16 fechas distribuidas entre noviembre y marzo. Entre las competencias más destacadas figuran la Clásica Doble Calingasta, el Giro del Sol, la Vuelta a San Juan y la Clásica Mendoza–San Juan.
El calendario completo:
WhatsApp Image 2025-10-27 at 19.54.19