miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

La Temporada de Ruta arranca este domingo en Sarmiento: el calendario completo y cuándo se disputa la Vuelta a San Juan

La primera competencia se correrá en Media Agua, con un circuito que recorrerá distintos parajes del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ciclismo.jpg

La Federación Ciclista Sanjuanina anunció modificaciones en el inicio de la temporada de ruta 2025-2026, que comenzará el próximo domingo 2 de noviembre. Si bien se mantiene la fecha prevista, la apertura del campeonato no se realizará en Albardón como estaba programado, sino en el departamento Sarmiento.

Lee además
racing, por el milagro en el cilindro: recibe a un flamengo agrandado e intentara dar vuelta la historia
A todo o nada

Racing, por el milagro en el Cilindro: recibe a un Flamengo agrandado e intentará dar vuelta la historia
obras y uvt seran los representantes sanjuaninos en la liga nacional de voley
Ultimando detalles

Obras y UVT serán los representantes sanjuaninos en la Liga Nacional de Vóley

La carrera tendrá lugar en Media Agua, con concentración a las 10:30 en la Plaza Dominguito —frente al edificio municipal— y largada oficial a las 11. El circuito recorrerá puntos emblemáticos como la villa cabecera, Tres Esquinas, Cochagual, Los Berros y Pedernal.

Las inscripciones estarán abiertas el sábado 1 de noviembre, de 18 a 21, en la sede de la Federación, ubicada en Avenida Rawson 860 Sur, Capital.

La organización de la prueba estará a cargo de la Unión Vecinal Manuel Belgrano, con fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el apoyo de la Municipalidad de Sarmiento y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno provincial.

Además, la Federación difundió el nuevo calendario oficial para la temporada 2025-2026, que contará con 16 fechas distribuidas entre noviembre y marzo. Entre las competencias más destacadas figuran la Clásica Doble Calingasta, el Giro del Sol, la Vuelta a San Juan y la Clásica Mendoza–San Juan.

El calendario completo:

WhatsApp Image 2025-10-27 at 19.54.19

Seguí leyendo

Confirmaron los precios de las entradas para el Panamericano de Clubes

San Martín-Godoy Cruz en el Gambarte, con árbitro confirmado

Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de una gloria de San Lorenzo

¿Franco Colapinto renueva con Alpine?: el secreto que sería revelado en el Gran Premio de Brasil

Un gimnasta sanjuanino brilló y se lució con cuatro medallas en el Nacional de Rosario

Derrota y despedida: la Reserva de San Martín perdió con Ferro y no le alcanzó para clasificar a los playoffs

Guiño para San Martín: Godoy Cruz sufrió una baja clave antes del clásico en el Gambarte

Benedetto no rindió y Newell's decidió rescindirle contrato para que se vaya

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Lorenzo, de luto por el fallecimiento de una gloria de la institución.
Deceso

Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de una gloria de San Lorenzo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión
En redes

Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión

Representantes de los gremios sanjuaninos analizan la inminente reforma laboral del Gobierno y advierten que no permitirán retrocesos en derechos ni un techo salarial encubierto.
Tema polémico

Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura