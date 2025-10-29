miércoles 29 de octubre 2025

Partido decisivo

San Martín-Godoy Cruz en el Gambarte, con árbitro confirmado

El Verdinegro visitará al Tomba el próximo domingo a las 18.30hs por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, y ya están todos los árbitros confirmados. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín ya conoce al árbitro que impartirá justicia en su duelo ante Godoy Cruz, válido por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará el domingo 2 de noviembre a las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, donde el Verdinegro buscará sumar puntos clave para seguir en la pelea por la permanencia en Primera.

El árbitro principal será Andrés Gariano, acompañado por José Castelli y Eduardo Lucero como asistentes, mientras que Lucas Cavallero oficiará de cuarto árbitro. En la cabina del VAR estará Héctor Paletta, con Erik Grunmann como AVAR.

Gariano, de 35 años y oriundo de Venado Tuerto, ha dirigido en varias oportunidades al conjunto sanjuanino, con rendimientos parejos y sin grandes polémicas recientes. En esta temporada, viene alternando entre partidos de Primera División y Copa Argentina, consolidándose dentro del plantel arbitral de la Liga Profesional.

La fecha 14 tendrá además otros choques destacados como Estudiantes-Boca, Banfield-Lanús y River-Gimnasia, pero para los sanjuaninos, todas las miradas estarán puestas en lo que suceda en el Gambarte, donde San Martín buscará otro golpe en condición de visitante.

