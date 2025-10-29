San Martín-Godoy Cruz en el Gambarte, con árbitro confirmado

San Martín ya conoce al árbitro que impartirá justicia en su duelo ante Godoy Cruz , válido por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará el domingo 2 de noviembre a las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza , donde el Verdinegro buscará sumar puntos clave para seguir en la pelea por la permanencia en Primera.

El árbitro principal será Andrés Gariano , acompañado por José Castelli y Eduardo Lucero como asistentes, mientras que Lucas Cavallero oficiará de cuarto árbitro. En la cabina del VAR estará Héctor Paletta, con Erik Grunmann como AVAR.

Gariano, de 35 años y oriundo de Venado Tuerto, ha dirigido en varias oportunidades al conjunto sanjuanino, con rendimientos parejos y sin grandes polémicas recientes. En esta temporada, viene alternando entre partidos de Primera División y Copa Argentina, consolidándose dentro del plantel arbitral de la Liga Profesional.

La fecha 14 tendrá además otros choques destacados como Estudiantes-Boca, Banfield-Lanús y River-Gimnasia, pero para los sanjuaninos, todas las miradas estarán puestas en lo que suceda en el Gambarte, donde San Martín buscará otro golpe en condición de visitante.