miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de una gloria de San Lorenzo

El futbolista integró uno de los equipos más recordados y también fue entrenador y formador de jugadores juveniles en el “Ciclón”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Lorenzo, de luto por el fallecimiento de una gloria de la institución.

San Lorenzo, de luto por el fallecimiento de una gloria de la institución.

El recordado ex jugador integrante del equipo de los 'Carasucias' de San Lorenzo, entrenador y formador de futbolistas Juan Carlo Carotti, murió a los 83 años. 'Tito', oriundo de Casilda, debutó como jugador en Newell’s y jugó en el 'Ciclón' durante cinco años, siendo parte de una recordada delantera, destacada por su juventud y atrevimiento.

Lee además
¿franco colapinto renueva con alpine?: el secreto que seria revelado en el gran premio de brasil
Misterio...

¿Franco Colapinto renueva con Alpine?: el secreto que sería revelado en el Gran Premio de Brasil
un gimnasta sanjuanino brillo y se lucio con cuatro medallas en el nacional de rosario
En el podio

Un gimnasta sanjuanino brilló y se lució con cuatro medallas en el Nacional de Rosario

Carotti había comenzado su carrera como jugador en Newell’s, en 1960, y llegó a San Lorenzo al año siguiente, siendo parte del equipo de 1964, junto con jugadores como Héctor 'Bambino' Veira y Roberto Telch. Su trayectoria continuó en la dirección técnica y también se destacó como formador de juveniles en el 'Ciclón', cargo que ejerció hasta hace pocos años, habiendo sido también DT de la reserva.

image

Continuó su carrera en Unión de Santa Fe, para luego irse a Colombia y retirarse en Gimnasia de Jujuy, luego de un paso por Estudiantes de Buenos Aires. Como entrenador tuvo un breve paso por San Lorenzo, para luego recalar en Deportivo Laferrere y, algunos años después, en San Miguel, los únicos tres clubes que dirigió en el país.

Después de estar a cargo de los Destroyers de Bolivia, en 2005, Carotti se dedicó a la formación juvenil en San Lorenzo, siendo su jugador más destacado el mediocampista ofensivo Ángel Correa, campeón de la Copa Libertadores en 2014 con el “Ciclón” y del Mundo con la Selección argentina, en Qatar 2022.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Derrota y despedida: la Reserva de San Martín perdió con Ferro y no le alcanzó para clasificar a los playoffs

Guiño para San Martín: Godoy Cruz sufrió una baja clave antes del clásico en el Gambarte

Benedetto no rindió y Newell's decidió rescindirle contrato para que se vaya

Las 5 carreras terciarias con mayor salida laboral para 2026, según la inteligencia artificial

La Selección Argentina se prepara para la última gira del año: Messi vuelve y Scaloni prueba nuevos nombres

Un arquero del Inter de Milán atropelló y mató a un jubilado en silla de ruedas por accidente

La 3ª Copa Internacional Hugo Martín de vóley tiene fecha

Con más de 60 equipos: el fixture completo del Campeonato Panamericano de Clubes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿franco colapinto renueva con alpine?: el secreto que seria revelado en el gran premio de brasil
Misterio...

¿Franco Colapinto renueva con Alpine?: el secreto que sería revelado en el Gran Premio de Brasil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico
Obra pública

Iluminarán una famosa ruta de San Juan en tramos que son un paraíso turístico

La acusada en este siniestro fatal, Vanesa Carrascosa y la jueza de Garantías -ahora apartada de la causa- Flavia Allende.
Caso Jairo Malla

Apartan a la jueza Flavia Allende de una causa por rechazar de forma arbitraria un juicio abreviado

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?
Imágenes y videos

Mega operativo en el barrio Valle Grande: dos tíos de Emir Barboza quedaron detenidos, ¿de qué se los acusa?

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Te Puede Interesar

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional
Escenario

La frase de Fabián Martín sobre si asumirá o no como diputado nacional

Por Miriam Walter
Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel
Complicado

Investigarán por presunto fraude al exfuncionario de Angaco condenado con cárcel

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Empresa Mayo SRL, la compañía que concentra la mayor parte del transporte público en San Juan, opera con una estructura societaria que no está clara en los registros oficiales.
Empresas

El misterio de la Mayo: 80 años de historia en el transporte sanjuanino y un dueño que nadie confirma