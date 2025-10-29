Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de una gloria de San Lorenzo

El recordado ex jugador integrante del equipo de los 'Carasucias' de San Lorenzo, entrenador y formador de futbolistas Juan Carlo Carotti, murió a los 83 años. 'Tito', oriundo de Casilda, debutó como jugador en Newell’s y jugó en el 'Ciclón' durante cinco años, siendo parte de una recordada delantera, destacada por su juventud y atrevimiento.

En el podio Un gimnasta sanjuanino brilló y se lució con cuatro medallas en el Nacional de Rosario

Carotti había comenzado su carrera como jugador en Newell’s, en 1960, y llegó a San Lorenzo al año siguiente, siendo parte del equipo de 1964, junto con jugadores como Héctor 'Bambino' Veira y Roberto Telch. Su trayectoria continuó en la dirección técnica y también se destacó como formador de juveniles en el 'Ciclón', cargo que ejerció hasta hace pocos años, habiendo sido también DT de la reserva.

image

Continuó su carrera en Unión de Santa Fe, para luego irse a Colombia y retirarse en Gimnasia de Jujuy, luego de un paso por Estudiantes de Buenos Aires. Como entrenador tuvo un breve paso por San Lorenzo, para luego recalar en Deportivo Laferrere y, algunos años después, en San Miguel, los únicos tres clubes que dirigió en el país.

Después de estar a cargo de los Destroyers de Bolivia, en 2005, Carotti se dedicó a la formación juvenil en San Lorenzo, siendo su jugador más destacado el mediocampista ofensivo Ángel Correa, campeón de la Copa Libertadores en 2014 con el “Ciclón” y del Mundo con la Selección argentina, en Qatar 2022.

FUENTE: Crónica