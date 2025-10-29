Confirmaron los precios de las entradas para el Panamericano de Clubes

Más de 60 equipos, masculinos y femeninos, de Senior y Sub 19, provenientes de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia de hockey sobre patines internacional que iniciará el domingo 2 y concluirá el sábado 8 de noviembre.

Está confirmada y disponible la información con respecto a la venta de entradas para el público interesado que presenciar el Panamericano de Clubes - San Juan 2025. Esta competencia de hockey sobre patines internacional se celebrará desde el domingo 2 al sábado 8 de noviembre, en cinco sedes en simultáneo (estadio cubierto Aldo Cantoni, y las pistas de Unión Deportiva Bancaria, Concepción Patín Club, Deportivo Unión Estudiantil y Richet Zapata), con más de 60 equipos entre femeninos y masculinos, de categorías Sub 19 y Senior, provenientes de Argentina, Chile y Colombia.

El expendio de entradas será únicamente de modo presencial, en las boleterías y/o accesos de ingreso a cada sede. Habrá un solo tipo de entrada, denominada general, con valor de 3.000 pesos argentinos por persona. El ticket será válido únicamente para una sola sede durante todo el día.

Ejemplo: sí estará permitido, que una persona abone su entrada en Bancaria en la mañana, y que regrese a la misma sede por la tarde; por el contrario, no estará permitido, si una persona abona su entrada en la mañana en Bancaria, y por la tarde quiera asistir a Richet Zapata con la misma entrada. En este caso, deberá pagar otro ticket.

Menores de 12 años de edad, jubilados y personas con discapacidad no abonarán entrada. En los últimos dos casos, deberán presentar su carnet correspondiente