miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A todo o nada

Racing, por el milagro en el Cilindro: recibe a un Flamengo agrandado e intentará dar vuelta la historia

El equipo de Gustavo Costas no tiene margen de error. Esta noche choca desde las 21.30hs frente al elenco brasileño, por la semi de vuelta de la Libertadores. Cayó 1-0 en la ida y buscará cambiarle el destino al partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Racing y Flamengo jugarán este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de la primera semifinal de la Copa Libertadores. Tras perder la ida por 1 a 0 en el Estadio Maracaná, el elenco dirigido por Gustavo Costas irá en busca de remontar la serie y sacar su boleto a la gran final. Del otro lado, el conjunto carioca intentará meterse al partido por el título por cuarta vez en siete años. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Lee además
sobre la hora, flamengo le gano a racing en el maracana
Copa Libertadores

Sobre la hora, Flamengo le ganó a Racing en el Maracaná
malas noticias para racing: confirman la lesion que sufrio sosa tras el durisimo codazo de marcos rojo
Increíble

Malas noticias para Racing: confirman la lesión que sufrió Sosa tras el durísimo codazo de Marcos Rojo

Cómo llegan Racing y Flamengo al duelo por la Copa Libertadores

A pesar de haber estado muy cerca de llevarse un empate de Brasil, en gran parte gracias a Facundo Cambeses, la Academia cayó 1 a 0 sobre el final y ahora está obligada a remontar en su cancha. Durante el fin de semana no disputó compromisos por las Elecciones Legislativas, pero eso no evitó que reciba la mala noticia de que Santiago Sosa deberá operarse a causa de la fractura en el seno maxilar superior derecha que le propinó accidentalmente Marcos Rojo, por lo que el cuadro de Avellaneda deberá afrontar el cotejo sin una de sus figuras.

Racing está ante el partido más importante de su historia en el Siglo XXI y quiere volver al duelo por el título después de 58 años, algo que logró únicamente en 1967 cuando terminó siendo campeón. Días antes del encuentro, se filtró un audio de Gustavo Costas arengando a los hinchas en el que, entre otras cosas, dijo: "Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo la Academia carajo".

El Fla sí que tuvo actividad y visitó con varios titulares a Fortaleza el sábado, pero fue derrotado 1 a 0 y perdió la punta del Brasileirao que venía compartiendo con Palmeiras. De esta forma, llegó a ocho partidos perdidos en la temporada y le dio esperanzas a Racing, que tendrá la difícil tarea de romper la muralla defensiva que mantiene la escuadra de Río de Janeiro en la Copa Libertadores, con solo cinco goles encajados. Además, el Mengao no contará con una de sus estrellas más brillantes, luego del anuncio de que Pedro se perderá el duelo de vuelta por una fractura en el antebrazo.

El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que por ahora se juega en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito, partido al que los ecuatorianos llegan con una ventaja de tres goles de la ida.

La probable formación de Racing

Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

El posible once de Flamengo vs. Racing

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Seguí leyendo

Obras y UVT serán los representantes sanjuaninos en la Liga Nacional de Vóley

Confirmaron los precios de las entradas para el Panamericano de Clubes

San Martín-Godoy Cruz en el Gambarte, con árbitro confirmado

La Temporada de Ruta arranca este domingo en Sarmiento: el calendario completo y cuándo se disputa la Vuelta a San Juan

Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de una gloria de San Lorenzo

¿Franco Colapinto renueva con Alpine?: el secreto que sería revelado en el Gran Premio de Brasil

Un gimnasta sanjuanino brilló y se lució con cuatro medallas en el Nacional de Rosario

Derrota y despedida: la Reserva de San Martín perdió con Ferro y no le alcanzó para clasificar a los playoffs

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Lorenzo, de luto por el fallecimiento de una gloria de la institución.
Deceso

Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento de una gloria de San Lorenzo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión
En redes

Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión

Representantes de los gremios sanjuaninos analizan la inminente reforma laboral del Gobierno y advierten que no permitirán retrocesos en derechos ni un techo salarial encubierto.
Tema polémico

Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura