Jueves soleado y ambiente cálido en San Juan

El detalle sobre cómo estará el tiempo en San Juan, este domingo.

El amanecer en San Juan mostrará temperaturas cercanas a los 8 °C, un inicio fresco típico de esta época que invita a abrigarse un poco para las primeras horas. Pero a medida que avance la mañana, el sol comenzará a ganar protagonismo y el ambiente se irá tornando más cálido con rapidez: hacia el mediodía ya se espera cerca de los 20 °C, y por la tarde la máxima rondaría los 25 a 26 °C, con momentos puntuales que podrían superar esta cifra.

El cielo permanecerá mayormente despejado todo el día, sin precipitaciones previstas, lo cual facilitará realizar actividades al aire libre con total comodidad.

Hacia la noche, aunque la temperatura bajará gradualmente, el ambiente seguirá siendo suave, rondando los 20 °C a primeras horas y acercándose a los 19 °C hacia el cierre de la jornada. Se recomienda aprovechar la luz del día para paseos o encuentros en espacios abiertos, y tener en cuenta que al inicio y al final del día puede sentirse algo más frío, por lo que un abrigo liviano no estaría de más.

Compartí esta nota en redes sociales:







