miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Claves

Reforma Laboral: jornadas de 12 horas, pago por productividad y pago con "ticket canasta", los ejes del proyecto de LLA

El proyecto de Reforma Laboral introduce varios cambios a la forma en la que hoy se concibe el empleo. Uno por uno, los puntos más resonantes y cómo sería en la práctica.

Por Celeste Roco Navea
image

Desde hace días se viene hablando de la Reforma Laboral, un proyecto redactado por La Libertad Avanza que busca precisamente modificar el régimen laboral en el país, incorporando cambios algunos de ellos drásticos y llamativos. Si bien hay quienes no descartan que el proyecto se trate posterior al 10 de diciembre, con una nueva configuración del Congreso, el texto ya está circulando con los pormenores de los cambios que se buscan introducir.

Lee además
reforma laboral y presupuesto: el gobierno nacional llamara a extraordinarias para sus tratamientos
Congreso

Reforma laboral y presupuesto: el gobierno nacional llamará a Extraordinarias para sus tratamientos
Representantes de los gremios sanjuaninos analizan la inminente reforma laboral del Gobierno y advierten que no permitirán retrocesos en derechos ni un techo salarial encubierto.
Tema polémico

Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

El proyecto de ley denominado “Ley de promoción de inversiones y empleo” que cuenta con la firma de todos los legisladores de La Libertad Avanza, propone cambios de coyuntura y el debate se centrará en los acuerdos que se puedan lograr con los gobernadores, empresarios y sindicatos, quienes han ido expresando sus posturas al respecto.

Para entender en la práctica los cambios reales que propone el proyecto iniciativa de la diputada Romina Diez, desglosamos los puntos más importantes.

*Beneficios sociales

La modificación del Artículo 103 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo sugiere que los “beneficios sociales sean prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables en dinero”, en beneficio del trabajador y su familia.

En este ítem, se considera beneficio social:

  • a) Provisión de almuerzo, refrigerio o cena en el transcurso de la jornada de trabajo, o la provisión de bonos o baucher destinados a tales efectos.
  • b) Reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos y/o el plan de medicina privada del trabajador y/o su familia que asumiera el empleador
  • c) Provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador
  • d) Reintegros de gastos de guardería, sala maternal que utilicen los trabajadores con hijos de hasta 6 años y/o reintegros de personal que cumpla tareas de asistencia y acompañamiento de miembros de la familia, y/o cuidador no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad
  • e) Provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador
  • f) Otorgamiento o pago de capacitaciones o especializaciones
  • g) Pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador
  • h) Provisión de dispositivos de cualquier tipo y el pago sus gastos asociados, o la provisión de un servicio de telefonía móvil y/o de acceso a internet para el trabajador
  • i) Pago o reintegro de la cuota social y/o servicios de los clubes, gimnasios, asociaciones civiles o entidades recreativas para el trabajador y/o su grupo familiar.

*Alternativas a la hora de pagar el salario

Se incorporan otras formas del pago de prestaciones, aclarando que puede ser dinero, especie, habitación, alimentos, beneficios o ganancias.

Lo polémico de este punto es que se pretende el regreso del Ticket Canasta, un vale por alimentos que no es considerado dinero real, por lo que no se computan en los aportes jubilatorios, aguinaldo o indemnizaciones. Además, las prestaciones complementarias quedan sujetas a voluntad del empleador.

*Vacaciones

El proyecto propone que las mismas se puedan tomar en cualquier momento del año y de manera fragmentada por periodos no inferiores a una semana.

Si se trata de una pareja que trabaje en una misma empresa, las vacaciones “deben otorgarse en forma conjunta y simultanea cuando así lo requieran”; indica el texto.

*Más horas de trabajo

Se extiende la jornada laboral de 8 a 12 horas, mediante régimen de horas extras, banco de horas, entre otros, siempre y cuando se respeten las 12 horas de descanso.

*Créditos para nuevos empleos

Los empleadores que tomen nuevo personal dentro de los 18 meses de entrada en vigencia el proyecto (en caso de ser aprobado), podrán acceder a un bono de crédito fiscal por un porcentaje de las contribuciones patronales.

*Indemnización en cuotas

Solo se habilita esta opción para pequeñas y medianas empresas. El pago de la indemnización puede ser en hasta doce cuotas mensuales.

Cuándo se trataría la Reforma Laboral en el Congreso

Si bien hay un proyecto del espacio libertario, la intención del oficialismo, de acuerdo trascendido de funcionarios nacionales en distintas entrevistas, es combinar el proyecto de Romina Diez con los lineamientos de anticipados por el secretario de Trabajo Julio Cordero, como el “salario dinámico”, por ejemplo.

A eso hay que sumarle el aporte del Consejo de Mayo, cuya propuesta se conocería a mediados de diciembre.

Teniendo en cuenta esta fecha, en las filas libertarias no descartan que Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias para el tratamiento no solo del régimen laboral, sino también del Tributario, teniendo en cuenta que para ese entonces habrá una nueva conformación del Congreso. Con más legisladores afines al oficialismo, esperan que el tratamiento y su posterior aprobación pase sin trabas ni contratiempos. Sin duda, algo que resta para verse.

El proyecto completo de la “Ley de promoción de inversiones y empleo”

Reforma_Laboral_LLA_efb3f14eff

Temas
Seguí leyendo

Qué son los "salarios dinámicos" que el Gobierno pretende incluir en la reforma laboral

Insólito: una abogada deberá pagarle a su clienta una suma millonaria por "mala praxis"

Ciudadanía italiana: el fallo judicial que facilita el proceso a miles de argentinos, de qué se trata

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: la conformación del jurado demora el inicio del juicio

Tras la detención de su novio, Lourdes, de Bandana, lo defendió: "No me hizo nada"

La madre de Cecilia Strzyzowski pidió "perpetua para todos" los acusados por el femicidio de su hija

El Banco Central lanzó una moneda para homenajear el "barrilete cósmico" de Maradona: cuánto cuesta y dónde conseguirla

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragedia: murio sebastian pena en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión
En redes

Un reconocido bartender sanjuanino puso el ojo en el maltrato laboral e hizo un llamado a la reflexión

Representantes de los gremios sanjuaninos analizan la inminente reforma laboral del Gobierno y advierten que no permitirán retrocesos en derechos ni un techo salarial encubierto.
Tema polémico

Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura