Aldosivi y Talleres ganaron sus partidos y obligan a San Martín a conseguir la victoria en Mendoza

Debían perder o empatar, sumar de a poco, pero no pasó. Aldosivi y Talleres ganaron sus respectivos partidos este sábado y complicaron a San Martín en la tabla de abajo.

Sus victorias (Aldosivi de local por 3 a 1 y Talleres de visitante 1 a 0 con Vélez) obligan a San Martín a que sume en Mendoza. Este domingo, a partir de las 18:30, jugará contra el clásico rival Godoy Cruz. Partido muy importante, ya que los dos están luchando en la tabla de abajo.

Es presuroso hablar de resultados, pero un triunfo del Verdinegro sería crucial a falta de dos partidos para el campeonato. Un empate sería positivo, pero de igual forma quedaría en los puestos de abajo. Y una derrota sería un tropezón muy grande. Así quedaron las tablas anuales y de promedios tras los triunfos de Aldosivi y Vélez PROMEDIOS Captura de pantalla 2025-11-01 191046 TABLA ANUAL: Captura de pantalla 2025-11-01 191103

