jueves 23 de octubre 2025

Rescate

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos

Sucedió en la localidad de Tres Esquinas, cuando una niña cayó al caudal del canal San Carlos y fue arrastrada por la corriente. Sus amigos pidieron auxilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
canal

Una dramática situación se vivió este jueves en la localidad de Tres Esquinas, departamento Sarmiento, cuando una nena de unos 10 años cayó al caudal del canal San Carlos y fue arrastrada por la corriente.

Según informaron testigos, el hecho ocurrió cuando un grupo de chicos jugaba cerca del cauce y, en un descuido, la niña perdió el equilibrio y cayó al agua. Sus compañeros intentaron rescatarla sin éxito y comenzaron a pedir ayuda desesperadamente.

La corriente la succionó debajo de un puente que atraviesa la Ruta 40, lo que hizo temer lo peor a los vecinos que se acercaron al lugar. Sin embargo, minutos después, la menor reapareció en otro sector del canal, inconsciente pero con signos vitales.

Gracias a la rápida intervención de vecinos y rescatistas, que le practicaron maniobras de reanimación, la niña recuperó el conocimiento y fue trasladada de urgencia al hospital de la zona. Fuentes médicas confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Fuente: Sarmiento al día

