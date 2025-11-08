Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes

En un juicio abreviado, la Justicia condenó a Matías Emanuel Arrieta , de 33 años, a un año de prisión efectiva por haber protagonizado tres robos consecutivos en menos de un mes en la Ciudad de San Juan. Además, se declaró su reincidencia , por lo que cumplirá la pena en el Servicio Penitenciario.

Siniestro vial Perdió el control y se estrelló contra la contención de hormigón en Ruta 40 Norte

En la madrugada Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital

Según la UFI de Delitos contra la Propiedad , a cargo del fiscal Miguel Ángel Gay y el ayudante fiscal José Luis Salinas Molina , Arrieta llevó adelante una serie de ilícitos entre septiembre y octubre de 2025, todos cometidos con un mismo patrón y valiéndose de una bicicleta roja rodado 26 para escapar.

El primer hecho ocurrió el 26 de septiembre, cuando forzó el vidrio lateral de un Volkswagen Gol estacionado en calle Caseros (en Capital) y robó un rack con cuatro parlantes.

El segundo robo fue el 4 de octubre, cuando violentó las puertas del garaje de un consorcio en calle General Paz y sustrajo dos ruedas de bicicleta de carbono.

44e7f678-8f54-4031-9b63-872f60f7d06f

Finalmente, el 13 de octubre sucedió el tercer hecho, cuando el mismo delincuente volvió al consorcio de General Paz y robó una carpa, dos linternas de montaña y otros objetos, tras forzar uno de los casilleros.

Los tres hechos fueron captados por cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a Arrieta y su bicicleta, tras lo cual la Fiscalía solicitó la orden de secuestro y su detención.

Este viernes 7 de noviembre, el acusado admitió su responsabilidad en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, recibiendo la condena de un año de prisión efectiva por el delito de robo simple (tres hechos) y la declaración de reincidencia.