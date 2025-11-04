martes 4 de noviembre 2025

Para aplaudir

Heroico acto de un chofer en 25 de Mayo: asistió a una joven que se desmayó dentro del colectivo

Ocurrió el último lunes. Su rápida reacción evitó una situación que pudo haber sido más grave y fue destacada por los pasajeros y usuarios en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un acto de empatía y humanidad se vivió este lunes en 25 de Mayo, cuando Marcelo Guevara, chofer de la línea 363, detuvo su recorrido para asistir a una joven que se desmayó dentro del colectivo. Su rápida reacción evitó una situación que pudo haber sido más grave y fue destacada por los pasajeros y usuarios en redes sociales.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando una pasajera se descompensó de manera repentina, generando momentos de pánico entre quienes viajaban en la unidad. “Fue un momento de mucha angustia, porque la chica no reaccionaba y la gente empezó a entrar en pánico”, contó una testigo del hecho.

Ante la emergencia, Guevara no dudó: interrumpió el trayecto habitual, se dirigió de inmediato al Hospital de 25 de Mayo y llegó hasta la puerta de la guardia para pedir ayuda médica urgente. “El chofer no la dejó afuera ni desamparada; al contrario, pidió ayuda enseguida. Es un gesto digno de admirar”, relató una pasajera que fue testigo de la escena.

El episodio, compartido en redes sociales, rápidamente se viralizó y despertó una ola de mensajes de agradecimiento hacia el conductor.

