Tenía tobillera electrónica y terminó tras las rejas por poseer un arma tumbera en La Bebida

Un operativo policial desarrollado durante la mañana de este martes en La Bebida terminó con la detención de un hombre que, pese a tener colocada una tobillera electrónica , fue hallado en posesión de un arma tumbera .

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó en el marco de un Mandato Judicial vinculado al legajo caratulado “S/ Abuso de armas E/P de Ibaceta Víctor Manuel”. Efectivos concretaron allanamientos en varios domicilios del Barrio Cuyo -manzana E, casas 1, 2, 3 y 4- del departamento Rivadavia, y también en el Barrio Malimán, en Rawson.

image

Durante la intervención, los uniformados secuestraron dos caños oxidados de color amarillo, uno de aproximadamente 35 centímetros y otro en forma de “T” de unos 25 centímetros, ambos adaptados como arma tumbera. En el lugar, fue detenido Fredi Jesús Arrieta, de 34 años, quien cumplía una medida de control con tobillera electrónica.

Arrieta fue trasladado a la Comisaría 34ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.