Sábado templado y con sol: un buen respiro en San Juan

La ciudad de San Juan se prepara para vivir un sábado donde el sol se asoma con decisión y el ambiente acompaña al aire libre.
La jornada de este sábado en la ciudad de San Juan tendrá la presencia del sol como protagonista y un ambiente que se acercará a los 25 °C al alcanzar la tarde, luego de un amanecer fresco con temperaturas próximas a los 15-16 °C.
Desde primeras horas de la madrugada se espera un cielo mayormente despejado y una leve brisa que mantendrá la sensación térmica agradable: se parte de unos 15 °C al amanecer y avanza hacia los 25 °C al final de la tarde. Durante el mediodía, el termómetro trepará hacia los 23-24 °C, con el sol filtrando entre algunas nubes altas, mientras que hacia la tarde el registro podría alcanzar los 25-26 °C antes de comenzar el descenso al caer la noche.
Cualquiera que planee aprovechar una escapada al aire libre encontrará el entorno propicio: el cielo mayormente despejado permitirá disfrutar del sol sin que el calor resulte agobiante. En tanto, la humedad no será protagonista, de modo que el aire se sentirá seco y liviano. Hacia la noche las temperaturas volverán a bajar lentamente hasta los 20-21 °C, convirtiendo el regreso a casa en un momento donde quizá convenga un abrigo liviano.
En definitiva, el pronóstico para este sábado presenta una jornada de invernada suave y de clima apacible