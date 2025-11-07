Sábado templado y con sol: un buen respiro en San Juan

La ciudad de San Juan se prepara para vivir un sábado donde el sol se asoma con decisión y el ambiente acompaña al aire libre.

Desde primeras horas de la madrugada se espera un cielo mayormente despejado y una leve brisa que mantendrá la sensación térmica agradable: se parte de unos 15 °C al amanecer y avanza hacia los 25 °C al final de la tarde. Durante el mediodía, el termómetro trepará hacia los 23-24 °C, con el sol filtrando entre algunas nubes altas, mientras que hacia la tarde el registro podría alcanzar los 25-26 °C antes de comenzar el descenso al caer la noche.

Cualquiera que planee aprovechar una escapada al aire libre encontrará el entorno propicio: el cielo mayormente despejado permitirá disfrutar del sol sin que el calor resulte agobiante. En tanto, la humedad no será protagonista, de modo que el aire se sentirá seco y liviano. Hacia la noche las temperaturas volverán a bajar lentamente hasta los 20-21 °C, convirtiendo el regreso a casa en un momento donde quizá convenga un abrigo liviano.

En definitiva, el pronóstico para este sábado presenta una jornada de invernada suave y de clima apacible