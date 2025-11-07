sábado 8 de noviembre 2025

Clima

Sábado templado y con sol: un buen respiro en San Juan

La jornada de este sábado en la ciudad de San Juan tendrá la presencia del sol como protagonista y un ambiente que se acercará a los 25 °C al alcanzar la tarde, luego de un amanecer fresco con temperaturas próximas a los 15-16 °C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
san juan smn sol soleado clima tiempo.jpg

La ciudad de San Juan se prepara para vivir un sábado donde el sol se asoma con decisión y el ambiente acompaña al aire libre.

Desde primeras horas de la madrugada se espera un cielo mayormente despejado y una leve brisa que mantendrá la sensación térmica agradable: se parte de unos 15 °C al amanecer y avanza hacia los 25 °C al final de la tarde. Durante el mediodía, el termómetro trepará hacia los 23-24 °C, con el sol filtrando entre algunas nubes altas, mientras que hacia la tarde el registro podría alcanzar los 25-26 °C antes de comenzar el descenso al caer la noche.

Cualquiera que planee aprovechar una escapada al aire libre encontrará el entorno propicio: el cielo mayormente despejado permitirá disfrutar del sol sin que el calor resulte agobiante. En tanto, la humedad no será protagonista, de modo que el aire se sentirá seco y liviano. Hacia la noche las temperaturas volverán a bajar lentamente hasta los 20-21 °C, convirtiendo el regreso a casa en un momento donde quizá convenga un abrigo liviano.

En definitiva, el pronóstico para este sábado presenta una jornada de invernada suave y de clima apacible

Dejá tu comentario

