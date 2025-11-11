El ladrón más ingenioso, entró a un local del microcentro por el gabinete de gas

Este lunes en la siesta ocurrió un robo insólito en un local de venta de celulares en el microcentro sanjuanino, precisamente, ubicado por Avenida Ignacio de la Roza. El ladrón se las ingenió, y mucho, para entrar al lugar; lo hizo a través de un gabinete de gas.

Condena en el norte Prisión efectiva para el ladrón que le robó a un vecino en Jáchal

Preocupación Filmaron a un ladrón que se convirtió en un dolor de cabeza para vecinos de Desamparados: en videos, así es el modus operandi

El ladrón, aparentemente no ejerció violencia en el lugar para entrar, ya que al parecer el gabinete de gas estaba siendo arreglado por el dueño del local. El mismo comunicada directamente con el interior del local.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 07.25.59 (1)

El malviviente, al parecer de contextura chica, se llevó un sinfín de elementos de valor que no pudieron precisar la cantidad. Entre ellos celulares, auriculares, joysticks, cables y cargadores, relojes, entre otras cosas; expresaron fuentes policiales a este diario.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 07.25.59

Este hecho ocurrió en pleno microcentro y al parecer, el ladrón no fue percibido por los vecinos ni la seguridad que hay en la zona. El dueño del local se dio cuenta de la sustracción cuando llegó en horas de la tarde de este lunes.

En el lugar trabajó personal policial de la División Criminalística y comisaría 3ra. No hay detenidos.

WhatsApp Image 2025-11-11 at 07.26.01 (1)