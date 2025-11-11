Lo felicitaron por su debut en redes sociales, pero no estaba en la lista de buena fe: el error que le costó tres puntos a Desamparados

Una simple publicación en redes sociales terminó costándole caro a Sportivo Desamparados . El club felicitó públicamente a un juvenil de apellido Figueroa, por su debut en Primera División , sin imaginar que ese posteo despertaría las alarmas del rival. Desde Marquesado advirtieron decidieron revisar la lista de buena fe del Puyutano, donde descubrieron que el chico no figuraba entre los jugadores habilitados para disputar el torneo.

Con esa información, Marquesado presentó una protesta formal ante la Liga Sanjuanina de Fútbol , argumentando la mala inclusión del jugador en el partido que ambos equipos disputaron el miércoles 5 de noviembre de 2025 , en cancha de Marquesado, y terminó en empate. El Tribunal de Disciplina analizó la situación y resolvió aceptar el reclamo , determinando que efectivamente Figueroa no estaba registrado en la nómina oficial.

El fallo fue contundente: se dio por perdido el partido a Sportivo Desamparados frente a Marquesado, aplicando el artículo 107 del reglamento, con el resultado oficial Marquesado 3 - Desamparados 2. Además, el Tribunal dispuso tres fechas de suspensión para el futbolista y una multa de 100 entradas para el club de Puyuta.

Con esta situación, los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura quedaron de la siguiente manera:

Miércoles 12 de noviembre 17:30hs

-Desamparados vs López Pelaez

-Atenas vs Colón

-Alianza vs Carpintería

Viernes 14 de noviembre - 17:30hs

-Marquesado vs Peñarol