Los cinco jugadores de River que terminan contrato en diciembre y podrían irse libres

La derrota por 2 a 0 entre el Superclásico ante Boca fue una decepción más para River en un segundo semestre que se será recordado como uno de los peores en la historia reciente del club. A poco menos de dos meses para la culminación del 2025, Marcelo Gallardo, que recientemente extendió su vínculo hasta diciembre del año próximo, deberá decidir qué hacer con los cinco futbolistas de peso que vencen su contrato con el club a fin de año.

Con actualidades diversas, los jugadores que deberán resolver si siguen en el club, si se van con el pase en su poder o incluso si alguno se retira de la actividad profesional, son: Enzo Pérez (39 años), Milton Casco (37), Ignacio Fernández (35), Gonzalo Martínez (32) y Miguel Borja (32). En estos momentos, todo indica que dejarán el club una vez finalizado el 2025.

Hasta la llegada de Juan Carlos Portillo, el capitán e ídolo del club era titular indiscutido. Sin embargo, su nivel decayó en el segundo semestre, sumado a que padeció un corte en la rodilla ante Palmeiras y Brasil y todavía no regresó a las canchas. Con 40 años próximos a cumplir en febrero, la continuidad de Enzo Pérez en Núñez el próximo año es improbable; Deportivo Maipú emerge como una posibilidad para el cierre de su carrera.

Milton, en tanto, sabe que hoy ya no es la primera opción del Muñeco, pero a la vez demostró ser una garantía cada vez que el DT necesitó un parche. En el último mercado de pases tuvo algunos sondeos y Gimnasia es uno de los clubes interesados en repatriarlo. Lo más probable es que no renueve su contrato y se marche en libertad de acción.

Nacho es otro de los históricos que termina su vínculo con el club a fin de año. Héroe de Madrid, muy querido por la gente, cerró bien el semestre pasado, pero en este segundo tramo del año volvió a bajar. Su vigencia hace que no termine de perder el puesto definitivamente, pero tampoco su presente le permite ser el eje del equipo, como en otras épocas. Podría volver al Lobo una vez finalizado el 2025.

Otro nombre de peso, que venía de lesión en lesión aunque regresó a la nómina de convocados en los últimos partidos, es el del Pity Martínez. Recuperado recientemente de otra molestia muscular para volver a estar a las órdenes del Muñeco, el autor del 3-1 en Madrid apenas pudo jugar 12 duelos en el año. A este ritmo, salvo que pueda mantenerse entero físicamente hasta fin de año y vuelva a demostrar su talento y su influencia dentro de la cancha, su salida de River es prácticamente un hecho.

Por último aparece Borja. Ya en la vuelta del Mundial de Clubes se habló de su muy posible partida en el último mercado de pases, pero él sigue en el club, y con minutos en cancha. Su salida de Núñez pareciera estar sellada, pero nadie se anima a confirmarlo. Hoy, lo más probable que es no renueve, aunque obtuvo la ciudadanía argentina en los últimos días, lo cual llamó la atención.

