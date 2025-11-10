lunes 10 de noviembre 2025

Superclásico

Tole llevó un changuito al piso de Telesol tras el triunfo de Boca y desató un momento viral

Tole sorprendió en pleno noticiero al aparecer con un changuito con dos canastas para bromear por el 2 a 0 de Boca ante River, un gesto que desató risas en el estudio y se volvió viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-10 at 5.17.39 PM

El triunfo de Boca sobre River por 2 a 0 en el Superclásico no solo agitó las tribunas, también sacudió los estudios de Telesol. Gustavo “Tole” Toledano, conductor y periodista sanjuanino, protagonizó un divertido momento cuando apareció en pleno noticiero empujando un pequeño changuito con dos canastas, directo hacia su compañera Marcela Podda.

El gesto, mitad broma y mitad guiño futbolero, fue una referencia doble: por un lado, a los dos goles con los que el Xeneize venció al Millonario; por el otro, al autor de uno de ellos, Exequiel “Changuito” Ceballos. Con una sonrisa cómplice y el estudio tentado de risa, Tole lanzó: “Marcela, ahí tenés una o dos canastas, para que vayas llenando lo que vos quieras”, en clara chicana para los hinchas de River, incluida su compañera.

Embed - Telesol Sanjuan on Instagram: " ¡El “Changuito” llegó a Telesol! En un momento lleno de humor y guiño futbolero, @gustavo.toledano.3 le llevó un changuito de supermercado con dos lugares a @marcelapodda en el aire, celebrando los 2 goles de Boca contra River en La Bombonera. La victoria xeneize tuvo como figura clave a Exequiel “Changuito” Zeballos, que anotó el primer tanto y fue clave en el triunfo. ¡Qué manera de abrir la sección de deportiva! ¿Viste el momento? ¿Qué te pareció la broma? ¡Dejá tu comentario! #Telesol #Boca #Superclásico #ChanguitoZeballos #Humor"
View this post on Instagram

La escena quedó registrada al aire y rápidamente circuló en redes, donde muchos celebraron el humor del conductor y el ambiente distendido tras el clásico.

En la cancha, Boca se impuso con tantos de Ceballos y Miguel Merentiel, resultado que no solo lo clasificó a los octavos de final, sino que también le aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. Afuera, al menos en San Juan, el festejo también tuvo su changuito.

