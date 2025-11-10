Tole llevó un changuito al piso de Telesol tras el triunfo de Boca y desató un momento viral

El triunfo de Boca sobre River por 2 a 0 en el Superclásico no solo agitó las tribunas, también sacudió los estudios de Telesol. Gustavo “Tole” Toledano, conductor y periodista sanjuanino, protagonizó un divertido momento cuando apareció en pleno noticiero empujando un pequeño changuito con dos canastas, directo hacia su compañera Marcela Podda.

El gesto, mitad broma y mitad guiño futbolero, fue una referencia doble: por un lado, a los dos goles con los que el Xeneize venció al Millonario; por el otro, al autor de uno de ellos, Exequiel “Changuito” Ceballos. Con una sonrisa cómplice y el estudio tentado de risa, Tole lanzó: “Marcela, ahí tenés una o dos canastas, para que vayas llenando lo que vos quieras”, en clara chicana para los hinchas de River, incluida su compañera.

La escena quedó registrada al aire y rápidamente circuló en redes, donde muchos celebraron el humor del conductor y el ambiente distendido tras el clásico.

En la cancha, Boca se impuso con tantos de Ceballos y Miguel Merentiel, resultado que no solo lo clasificó a los octavos de final, sino que también le aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. Afuera, al menos en San Juan, el festejo también tuvo su changuito.