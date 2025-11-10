Subió el dólar blue en San Juan y cerró el lunes a $1.470

El dólar blue volvió a moverse este lunes en San Juan y registró una suba de $20, para cerrar la jornada a $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según los valores relevados en el mercado informal local.

En Caucete Un joven de 25 años perdió el control de su moto, se estrelló y murió en el acto

Situación económica Los bonos argentinos en dólares suben hasta 1,61% y el riesgo país cae a 596 puntos, su nivel más bajo desde enero

A nivel nacional, el dólar paralelo también mostró una leve tendencia alcista: subió $10 y cerró a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, de acuerdo con los operadores de la city porteña consultados por Ámbito. Con este incremento, el blue quedó apenas un 0,3% por encima del tipo de cambio oficial.

image Así cerró el dólar blue este lunes en San Juan.

En el segmento mayorista, que marca la referencia para el mercado, la divisa estadounidense finalizó en $1.420,50 para la venta.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.475,44, con una brecha de 3,9% respecto del oficial. En tanto, el dólar MEP cotizó a $1.452,55, con una diferencia del 2,5%.

El dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% y es deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.

En el mercado digital, el dólar cripto o Bitcoin cotizó a $1.460,86, según el exchange Bitso. Mientras tanto, el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada a nivel global, operó en torno a los u$s105.510, de acuerdo con datos de Binance.