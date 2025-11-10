Subió el dólar blue en San Juan y cerró el lunes a $1.470

El dólar blue volvió a moverse este lunes en San Juan y registró una suba de $20, para cerrar la jornada a $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según los valores relevados en el mercado informal local.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La divisa paralela volvió a moverse en el mercado informal y amplió la brecha con el tipo de cambio oficial. También subieron las cotizaciones financieras y el dólar cripto.
El dólar blue volvió a moverse este lunes en San Juan y registró una suba de $20, para cerrar la jornada a $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según los valores relevados en el mercado informal local.
A nivel nacional, el dólar paralelo también mostró una leve tendencia alcista: subió $10 y cerró a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, de acuerdo con los operadores de la city porteña consultados por Ámbito. Con este incremento, el blue quedó apenas un 0,3% por encima del tipo de cambio oficial.
En el segmento mayorista, que marca la referencia para el mercado, la divisa estadounidense finalizó en $1.420,50 para la venta.
Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.475,44, con una brecha de 3,9% respecto del oficial. En tanto, el dólar MEP cotizó a $1.452,55, con una diferencia del 2,5%.
El dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% y es deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.
En el mercado digital, el dólar cripto o Bitcoin cotizó a $1.460,86, según el exchange Bitso. Mientras tanto, el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada a nivel global, operó en torno a los u$s105.510, de acuerdo con datos de Binance.