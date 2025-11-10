lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Subió el dólar blue en San Juan y cerró el lunes a $1.470

La divisa paralela volvió a moverse en el mercado informal y amplió la brecha con el tipo de cambio oficial. También subieron las cotizaciones financieras y el dólar cripto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dólar blue san juan.jpg

El dólar blue volvió a moverse este lunes en San Juan y registró una suba de $20, para cerrar la jornada a $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según los valores relevados en el mercado informal local.

Lee además
Los bonos argentinos tienen un nuevo despertar en los mercados internacionales.
Situación económica

Los bonos argentinos en dólares suben hasta 1,61% y el riesgo país cae a 596 puntos, su nivel más bajo desde enero
Foto gentileza Infocaucete
En Caucete

Un joven de 25 años perdió el control de su moto, se estrelló y murió en el acto

A nivel nacional, el dólar paralelo también mostró una leve tendencia alcista: subió $10 y cerró a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, de acuerdo con los operadores de la city porteña consultados por Ámbito. Con este incremento, el blue quedó apenas un 0,3% por encima del tipo de cambio oficial.

image
As&iacute; cerr&oacute; el d&oacute;lar blue este lunes en San Juan.

Así cerró el dólar blue este lunes en San Juan.

En el segmento mayorista, que marca la referencia para el mercado, la divisa estadounidense finalizó en $1.420,50 para la venta.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.475,44, con una brecha de 3,9% respecto del oficial. En tanto, el dólar MEP cotizó a $1.452,55, con una diferencia del 2,5%.

El dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% y es deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.

En el mercado digital, el dólar cripto o Bitcoin cotizó a $1.460,86, según el exchange Bitso. Mientras tanto, el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada a nivel global, operó en torno a los u$s105.510, de acuerdo con datos de Binance.

Temas
Seguí leyendo

El lunes arrancó con un fuerte temblor en San Juan

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Sin lluvias pero con muchas nubes, así se vivirá el domingo en San Juan

Sábado templado y con sol: un buen respiro en San Juan

Fortísimo accidente en el Centro Cívico por un taxi que pasó en rojo

Después de la lluvia y el viento, cuál es el estado de las rutas en San Juan

ANSES modificó el calendario de pago por los feriados: ¿cuándo se cobra cada prestación?

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante, Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Te Puede Interesar

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital
Detenido en la madrugada

Lo atraparon en la calle con $1.370.000 que acababa de robar a un comerciante de Capital

Por Walter Vilca
Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo
Ciencia

Dos sanjuaninos convirtieron el descarte de la olivicultura en alimento para animales de consumo

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico
Tras la derrota

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina
Matrimonio emblemático

El amor sobrevoló Punta Negra por la boda de una pareja sanjuanina

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto
Al Penal

Otro barra de San Martín preso: tenía pedido de captura, se presentó en la Federal y quedó al descubierto