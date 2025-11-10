Los bonos argentinos en dólares suben hasta 1,61% y el riesgo país cae a 596 puntos, su nivel más bajo desde enero

Los bonos en dólares extendieron este lunes su tendencia positiva y llevaron al riesgo país a perforar el umbral de los 600 puntos básicos, registran de esta forma su nivel más bajo desde enero. El impulso llegó después de que se conociera que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó a un grupo de inversores su intención de lanzar un programa de recompra de deuda y acumulación de reservas, lo que volvió a encender el apetito por la deuda soberana argentina.
En ese contexto, los títulos en dólares suben hasta 1,61% poco después del inicio de la rueda formal. Con este desempeño, el riesgo país medido por el JP. Morgan cae 7,88%, hasta ubicarse en 596 puntos básicos.
El indicador que elabora JP Morgan retrocedió 40 puntos desde el viernes. El empujón se lo da principalmente las expectativas de acceso a financiamiento internacional a través de un préstamo de grandes bancos de Wall Street y de colocación de deuda en el exterior. Así como el anuncio de recompra de bonos que el ministro de Economía, Luis Caputo, le habría anticipado a inversores estadounidenses.
En la plaza accionaria local, el S&P Merval sube 2,5% y se ubica en 2.937.121 puntos. Entre las principales subas se destacan Ternium (6,4%), Aluar (7%), Grupo Supervielle (3,39%) y Comercial del Plata (569%).
En Wall Street, las acciones argentinas también acompañan la mejora y operan con alzas de hasta 4%, encabezados por Central Puerto, seguidos por BBVA Argentina (3,4%), Loma Negra (3,1%) y Grupo Supervielle (3,1%).
