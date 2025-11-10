lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Situación económica

Los bonos argentinos en dólares suben hasta 1,61% y el riesgo país cae a 596 puntos, su nivel más bajo desde enero

De esta forma, el índice medido por el JP. Morgan cae 7,88%. Por su parte, el dólar se muestra sin cambios a $ 1445 para la venta en la pantalla del Banco Nación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bonos argentinos tienen un nuevo despertar en los mercados internacionales.

Los bonos argentinos tienen un nuevo despertar en los mercados internacionales.

Los bonos en dólares extendieron este lunes su tendencia positiva y llevaron al riesgo país a perforar el umbral de los 600 puntos básicos, registran de esta forma su nivel más bajo desde enero. El impulso llegó después de que se conociera que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó a un grupo de inversores su intención de lanzar un programa de recompra de deuda y acumulación de reservas, lo que volvió a encender el apetito por la deuda soberana argentina.

Lee además
Las acciones y bonos argentinos siguen disfrutando de un buen momento en los mercados.
Con viento a favor

Las acciones y bonos argentinos extienden las alzas en los mercados tras el salto histórico poselectoral
Los bonos y acciones argentinas siguen viviendo un momento soñado en los mercados.
Viento a favor

La euforia no se detienen en los mercados: trepan los bonos y las acciones tocan un récord

En ese contexto, los títulos en dólares suben hasta 1,61% poco después del inicio de la rueda formal. Con este desempeño, el riesgo país medido por el JP. Morgan cae 7,88%, hasta ubicarse en 596 puntos básicos.

El indicador que elabora JP Morgan retrocedió 40 puntos desde el viernes. El empujón se lo da principalmente las expectativas de acceso a financiamiento internacional a través de un préstamo de grandes bancos de Wall Street y de colocación de deuda en el exterior. Así como el anuncio de recompra de bonos que el ministro de Economía, Luis Caputo, le habría anticipado a inversores estadounidenses.

En la plaza accionaria local, el S&P Merval sube 2,5% y se ubica en 2.937.121 puntos. Entre las principales subas se destacan Ternium (6,4%), Aluar (7%), Grupo Supervielle (3,39%) y Comercial del Plata (569%).

En Wall Street, las acciones argentinas también acompañan la mejora y operan con alzas de hasta 4%, encabezados por Central Puerto, seguidos por BBVA Argentina (3,4%), Loma Negra (3,1%) y Grupo Supervielle (3,1%).

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

A cuánto está hoy el metro cuadrado en San Juan: cómo termina el año y el desafío para 2026

En San Juan se necesitan más de $770.000 para llenar el changuito, según un informe nacional

Inflación de octubre: a días de conocer el dato oficial, consultoras estiman que rondará el 2,4%

Anses arranca el calendario de pago: mirá cuándo cobrás y si te toca el esperado bono extra

Los colegios privados de San Juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual

El sueño de un puñado de empresarios famosos, en aquellos años que un litro de vino valía un dólar: así nació una entidad sexagenaria en San Juan

El Gobierno nacional analiza modificar el régimen de bandas cambiarias para subir el techo del dólar

De laser cutting, stringer, layup, buffer, backsheet, framing y otros: los 14 pasos para la revolución solar en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los colegios privados de san juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual
Educación

Los colegios privados de San Juan en 2026, con listas de espera para conseguir cupos y precios que subieron cerca del 50% interanual

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

Te Puede Interesar

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa
En Casa Rosada

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo
La sucesión

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo

En mayo de 2024 el equipo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la gestión orreguista, visitó el predio donde se lleva a cabo la construcción del Radio Telescopio Chino-Argentino (CART). 
Postura

Radiotelescopio chino: qué dice el Gobierno de San Juan sobre el pedido de ayuda de la UNSJ

El CIRCOT informó que en noviembre el costo del metro cuadrado en San Juan alcanzó los $1,36 millones, con una variación mínima del 1%. El sector atraviesa una etapa de “cámara lenta” y espera reactivarse en 2026.
Construcción

A cuánto está hoy el metro cuadrado en San Juan: cómo termina el año y el desafío para 2026