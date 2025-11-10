Los bonos argentinos en dólares suben hasta 1,61% y el riesgo país cae a 596 puntos, su nivel más bajo desde enero

Los bonos en dólares extendieron este lunes su tendencia positiva y llevaron al riesgo país a perforar el umbral de los 600 puntos básicos , registran de esta forma su nivel más bajo desde enero. El impulso llegó después de que se conociera que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó a un grupo de inversores su intención de lanzar un programa de recompra de deuda y acumulación de reserva s, lo que volvió a encender el apetito por la deuda soberana argentina.

En ese contexto, los títulos en dólares suben hasta 1,61% poco después del inicio de la rueda formal. Con este desempeño, el riesgo país medido por el JP. Morgan cae 7,88%, hasta ubicarse en 596 puntos básicos .

El indicador que elabora JP Morgan retrocedió 40 puntos desde el viernes. El empujón se lo da principalmente las expectativas de acceso a financiamiento internacional a través de un préstamo de grandes bancos de Wall Street y de colocación de deuda en el exterior. Así como el anuncio de recompra de bonos que el ministro de Economía, Luis Caputo, le habría anticipado a inversores estadounidenses.

En la plaza accionaria local, el S&P Merval sube 2,5% y se ubica en 2.937.121 puntos. Entre las principales subas se destacan Ternium (6,4%), Aluar (7%), Grupo Supervielle (3,39%) y Comercial del Plata (569%).

En Wall Street, las acciones argentinas también acompañan la mejora y operan con alzas de hasta 4%, encabezados por Central Puerto, seguidos por BBVA Argentina (3,4%), Loma Negra (3,1%) y Grupo Supervielle (3,1%).

FUENTE: Clarín