Inflación de octubre: a días de conocer el dato oficial, consultoras estiman que rondará el 2,4%

A mediados de semana INDEC estará publicando el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Como suele suceder mes a mes, en la previa las consultoras previas realizan sus proyecciones y estimaciones sobre la inflación. Conforme a los números, todo parece indicar que estará levemente por encima del dato de septiembre.

Mientras en septiembre la inflación fue del 2,1%, para el décimo mes del año algunas consultoras estiman que será del 2,4%. Las elecciones y el retoque de los precios tras el alza del dólar son algunos de los factores que ejercieron presión en los precios de octubre.

Eco Go y Fundación Libertad y Progreso coinciden en que la inflación será del 2,4%, siendo uno de los pronósticos menos optimistas. De acuerdo a lo que señalaron desde la Fundación, en octubre se registró una aceleración de precios en alcohol y tabaco; como también en Vivienda.

Por su parte, Analytica indicó que el IPC será del 2,2%; mientras que Equilibra proyecto una variación en los precios en el orden del 2,1%.

PxQ fue la consultora que estimó el número más bajo, con un 1,9 por ciento para el décimo primer mes de 2025.

Mientras tanto, durante el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA se estimó una inflación del 2,2%. Del mismo participaron 42 consultoras y entidades financieras. Al respecto, desde Max Capital señalaron que "las expectativas para los próximos meses continúan mostrando una moderación gradual, lo que sugiere que, con la incertidumbre electoral ya superada, el Gobierno sigue logrando anclar expectativas".

Cuál es la proyección del REM para lo que queda del año y el primer trimestre 2026

Conforme indica el informe, quienes participaron del REM mantienen una postura optimista en torno al porcentaje.