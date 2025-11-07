viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Cerrando la semana, bajó el dólar blue en San Juan a $1.450 y se empareja con los bancos

La divisa extranjera cierra una semana marcada por la estabilidad tras el efecto elecciones. El detalle de las cotizaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dólar&nbsp;

El dólar 

Llegó el último día hábil de la semana y el promedio el dólar ha manejado valores estables durante todos los días. Con un feriado bancario en el medio, no hubo mayor presión sobre la moneda estadounidense, por lo que las fluctuaciones fueron leves, conforme reflejan las cotizaciones.

Lee además
el feriado bancario impacto en el dolar: el blue se vende en san juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
Mercado cambiario

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
el leve sube y baja del dolar en san juan: el blue se vende a $1.480, no tan lejos del oficial
Mercado cambiario

El leve sube y baja del dólar en San Juan: el blue se vende a $1.480, no tan lejos del oficial

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, valor que se mantendrá hasta la apertura de mercados del lunes teniendo en cuenta que la cotización controlada por el Banco Central cierra a las 15 horas.

Por su parte el dólar blue en la city porteña cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. En la provincia, de acuerdo a lo que indica el sitio DolarSanJuan.com, la moneda se comercializa a $1.360 para la compra y $1.450 para la venta, registrando una baja de $20 en comparación con los valores del jueves.

image

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.410 / compra $1.460
  • Banco Supervielle - venta $1.436 / compra $1.476
  • Banco BBVA - venta $1.410 / compra $1.465
  • Banco Columbia - venta $1.418 / compra $1.458
  • Banco Santander - venta $1.425 / compra $1.475
  • Banco ICBC - venta $1.400 / compra $1.470
  • Banco Galicia - venta $1.415 / compra $1.465
  • Banco Macro - venta $1.410 / compra $1.470
  • Banco de San Juan - venta $1.395 / compra $1.475

(Cotizaciones de los sitios La Nación, dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

El dólar en San Juan se estanca en $1.500 el blue, pero en los bancos se vende más barato

El dólar inicia una nueva semana en San Juan con algo de estabilidad: el blue se vende a $1.480

El dólar cierra la semana en San Juan sin modificaciones: el oficial se mantiene y el blue se vende a $1.480

Dólar en San Juan: se "estabiliza" la cotización en los bancos y el blue baja a $1.480

Dólar en San Juan y una nueva jornada con bajas: con el blue a $1.500, en los bancos se vende más barato

El dólar en San Juan: baja el oficial y el blue se vende a $1.520

Suma satisfacción en el comercio de San Juan por la "facturación nivelada": esperan una ola de adhesiones y pretenden que se replique en el país

Confirmaron la "facturación nivelada" para comercios en San Juan: cómo adherirse al sistema

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con fondos mineros, Iglesia comenzó la construcción de su primer Centro Cultural y Educativo. Vista en Render de cómo quedará la obra al finalizar. 
Obra esencial

Iglesia ya levanta su primer Centro Cultural: el norte sanjuanino tendrá un espacio de alto nivel financiado con regalías mineras

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito
Impactante

Sigue grave Valentín, el joven que chocó de atrás a un tractor y terminó aplastado en Pocito

¿Doble femicidio? Hallan muertas en su casa a una madre y su hija
Misterio

¿Doble femicidio? Hallan muertas en su casa a una madre y su hija

Te Puede Interesar

Los dos detenidos tras la persecución.
Caídos en desgracia

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Suma satisfacción en el comercio de San Juan por la facturación nivelada: esperan una ola de adhesiones y pretenden que se replique en el país
Repercusiones

Suma satisfacción en el comercio de San Juan por la "facturación nivelada": esperan una ola de adhesiones y pretenden que se replique en el país

Se incendió una carpintería en un barrio de Rivadavia y generó temor entre los vecinos
Barrio Cesap

Se incendió una carpintería en un barrio de Rivadavia y generó temor entre los vecinos

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición
Recuento

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición