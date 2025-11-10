Denunciaron las ventas de computadoras del Gobierno de San Juan: así las ofrecían en las redes

La Secretaría de Educación de San Juan presentó una denuncia ante la Policía y la Justicia tras detectar la venta ilegal de computadoras que fueron entregadas por el Gobierno provincial a estudiantes , en el marco del programa Maestro de América. Los equipos, que llevan impreso el logo oficial, habían comenzado a circular en plataformas digitales como si se tratara de artículos comunes de intercambio.

Durante las últimas semanas, en publicaciones de Marketplace y otras redes sociales, podían leerse ofertas bajo títulos como “Permuto netbook del Gobierno, de las nuevas, por celular”. Las imágenes mostraban las computadoras entregadas recientemente por el Ministerio de Educación a alumnos de distintas escuelas de San Juan.

image

Frente a esta situación, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, confirmó que se radicó una denuncia formal y que la investigación ya está en manos de la Policía y de la Justicia. “Es lamentable porque le están quitando el futuro a sus hijos, a los niños. Nosotros ya hicimos la denuncia correspondiente y se está investigando”, señaló en diálogo con Radio Colón.

Lueje explicó que los equipos fueron detectados en publicaciones de compraventa y advirtió que tanto el vendedor como el comprador incurren en un delito. “Esto tienen que saberlo: encontramos a quienes están cometiendo este delito, porque es delito tanto el que la vende como el que la compra”, remarcó.

La funcionaria pidió además la colaboración de la comunidad para frenar este tipo de maniobras. “Es tristísimo, porque los chicos la necesitan. En cuanto veamos una publicación, hay que denunciarla. Y si se animan, también avisar a la Policía”, expresó.

Por último, Lueje reflexionó sobre el daño que estas acciones generan en el acceso a la educación. “Tenemos que ponernos las pilas como sanjuaninos y acompañar las políticas que se impulsan para crecer. La computadora es una llave al mundo, no solo sirve en las aulas, también abre puertas a través de internet”, subrayó.

Desde el Gobierno provincial indicaron que las investigaciones continúan y que no se descartan sanciones para quienes resulten responsables de comercializar los equipos educativos entregados de forma gratuita.