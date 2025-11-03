lunes 3 de noviembre 2025

Evento comercial

Comerciantes sanjuaninos ya no ven el CyberMonday como competencia y hay expectativas por las ventas

Desde las cámaras que nuclean a los comerciantes sanjuaninos señalaron que el evento de la CACE es una oportunidad para incrementar las ventas. El análisis que realizan desde el sector.

Por Celeste Roco Navea
Desde este lunes y hasta miércoles 5 de noviembre se desarrolla en todo el país el CyberMonday, uno de los eventos anuales de la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) que cada año suma más comercios y genera un gran impacto en las ventas por los descuentos que maneja. Ediciones anteriores comerciantes sanjuaninos veían este tipo de eventos con cierto recelo, pero le buscaron este año la vuelta de rosca para que sea beneficioso para todos.

Ante un panorama de meses con caída en las ventas, cualquier estrategia que impacte en el comercio es más que bienvenida. “No lo vemos como una competencia preocupante porque gran porcentaje de las operaciones se hacen en Buenos Aires y el resto en el interior del país”, indicó Hermes Rodríguez desde la Cámara de Comercio de San Juan.

En la misma sintonía se expresó el presidente de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga, quien aseguró que este tipo de eventos benefician al comercio local, ya que hay algunos comerciantes locales que cuentan con venta online y se suman al fenómeno durante los días del evento oficial.

“Desde la cámara hemos pedido a los comerciantes que aprovechemos la afluencia de la gente durante estos días, aprovechemos las consultas que hay, informemos sobre las cuotas ya que eso ayuda al consumo”, destacó.

Ambos referentes coincidieron en que la importancia de estos eventos, teniendo en cuenta las competencias actuales que enfrentan, es que el circuito de compras queda en la órbita nacional, y no en plataformas extranjeras o Chile, por citar un ejemplo.

Al respeto, Quiroga detalló: “Estos eventos benefician al comercio, no provoca efectos negativos porque no es dinero que se vaya a otro país, es dinero que queda en el comercio local y tenemos que ser auspiciosos en ese sentido, que se permita el derrame local”.

En sincronicidad con el CyberMonday, varios comercios locales han aprovechado para exhibir descuentos y promociones que vayan en sintonía con el evento, con la esperanza de generar un impacto positivo en las ventas.

