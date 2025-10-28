miércoles 29 de octubre 2025

Cyber Monday 2025 en Argentina: todo lo que hay que saber sobre el evento de compras online

Del 3 al 5 de noviembre, el Cyber Monday 2025 ofrecerá descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales en tecnología, moda, viajes, hogar y más de mil comercios participantes, convirtiéndose en una oportunidad ideal para compras online y regalos de fin de año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-28 at 10.57.56 PM

Del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre, Argentina vivirá una de las fechas más esperadas por los consumidores: el Cyber Monday 2025, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durante tres días, miles de comercios ofrecerán descuentos, promociones exclusivas y cuotas sin interés en más de diez categorías, incluyendo tecnología, electrodomésticos, moda, calzado, muebles, viajes y más.

El evento permitirá a los usuarios aprovechar grandes descuentos desde la comodidad del hogar, evitando multitudes y largas filas. Además, dada su proximidad con las fiestas de fin de año, se convierte en una oportunidad ideal para adquirir regalos de Navidad a precios más bajos.

Para acceder a las promociones, los consumidores deben ingresar a la web oficial del evento: cybermonday.com.ar, asegurándose de evitar estafas o sitios no oficiales.

Marcas y categorías participantes

Electro y tecnología: Sony, Movistar, Samsung, Novogar, Naldo, Frávega, LG, Ganic, Sodimac, Liliana, La Casa del Audio, Whirlpool, Lenovo.

Viajes: Iberia, Turismo City, Viajes Naranja, Al Mundo, BNA Viajes, Booking, Despegar, Buquebus, Central de Pasajes, Aerolíneas Argentinas, Plusmar, Andesmar.

Hogar y decoración: Sodimac, Simmons, Piero, Pardo, Rex, Bed Time, Naldo, Mercado Libre, Cannon, Cetrogar, Arredo.

Indumentaria y calzado: Macowens, Wrangler, Viamo, Slí, Topper, Lacoste, Under Armour, Prune, Grisino, Adidas, Cheeky, Vans.

Supermercados y gastronomía: Jumbo, Vea, Día, Carrefour, Disco, Pedidos Ya.

Salud y belleza: Rouge, L’Oréal, Simplicity, Farmacia Central Oeste, Farmacity, Beauty 24, ACF, Lancôme, Natura, Las Margaritas, Dove.

Bebés y niños: Kinderland, Mimo & Co, Grisino, El Mundo del Juguete, Cebra, Carestino.

