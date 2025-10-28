Tras las elecciones y las fluctuaciones del dólar, ¿hubo variaciones en las góndolas sanjuaninas?

Previo a las elecciones rondaba la incertidumbre sobre lo qué podría darse en el escenario económico. Esto debido a los antecedentes que registra el país, donde ante resultados “sorpresivos” el impacto económico se daba de lleno. Ante esto, Tiempo de San Juan realizó una comparación en precios de productos básicos en las góndolas sanjuaninas, para conocer en la práctica qué tanta variación de precio hubo, si es que existió.

Para ello se realizó un relevamiento el pasado jueves 23 de octubre en dos cadenas nacionales instaladas en el Gran San Juan, y en dos supermercados provinciales. La observación fue sobre los mismos productos, tomando todos los valores exhibidos, dejando de lado los productos Premium, pero sí incluyendo ofertas, ya que suelen ser más atractivas para los consumidores en la compra final de un producto.

El segundo relevamiento se realizó posterior a las elecciones, el martes 28 de octubre. La intención es analizar si hubo variaciones en los precios exhibidos de productos de consumo básicos como fideos, harina, arroz, leche, azúcar y yerba.

En una primera apreciación, se pudo observar que, si bien hubo variaciones, las misma fueron muy leves, prácticamente imperceptibles, sin registrar saltos alarmantes en los precios.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención es que algunos de los productos habían bajado de precio en el mismo local con días de diferencia. Si bien, similar a la suba, la baja no es significativa, no deja de ser llamativo.

Precios antes de las elecciones

Como se mención, la observación se hizo sobre fideos, harina, arroz (por kilo), leche (presentación de 800 gramos), azúcar y yerba (presentación de medio kilo). Sin hacer distinción de empresas o cadenas, los valores encontrados fueron los siguientes:

Supermercado 1

Fideos de $810 a $2.200

Harina de $850 a $2.300

Arroz de $1.280 a $2.500

Leche de $7.300 a $10.400

Azúcar de $950 a $1.300

Yerba de $1.800 a $3.000

Supermercado 2

Fideos de $700 a $1.500

Harina de $990 a $1.900

Arroz de $1.200 a $2.400

Leche de $6.500 a $9.000

Azúcar $800 (una sola oferta)

Yerba de $1.300 a $3.000

Supermercado 3

Fideos de $890 a $2.900

Harina de $690 a $2.000

Arroz de $1.100 a $3.100

Leche de $6.700 a $11.100

Azúcar de $1.100 a $1.500

Yerba de $1.900 a $3.100

Supermercado 4

Fideos de $680 a $1.700

Harina de $750 a $1.300

Arroz de $1.700 a $2.500

Leche de $6.650 a $8.700

Azúcar de $830 a $1.200

Yerba de $1.500 a $2.600

Precios posteriores a las elecciones

Dentro de las opciones en góndola, se hallaron más ofertas y promociones con descuentos atractivas para el consumidor en comparación al escenario de la semana pasada. Lo que se aclara entre paréntesis es la variación en pesos que se encontró entre un relevamiento y el otro. Sin hacer distinción de empresas o cadenas, los valores encontrados fueron los siguientes:

Supermercado 1

Fideos de $810 a $2.400 (una suba en el precio mayor de $200)

Harina de $805 a $2.300 (una baja en el precio menor de $45)

Arroz de $1.280 a $2.200 (Una baja en el precio mayor de $300)

Leche de $7.300 a $10.500 (Una suba en el precio mayor de $100)

Azúcar de $950 a $1.300 (Sin variaciones)

Yerba de $1.600 a $3.100 (Baja en el precio menor de $200 y suba en el precio mayor de $100)

Supermercado 2

Fideos de $700 a $1.500

Harina de $990 a $1.900

Arroz de $1.200 a $2.400

Leche de $6.500 a $8.000 (Una baja en el precio mayor de $1.000)

Azúcar $800

Yerba de $1.500 a $3.000 (Suba en el precio menor de $200)

(*) En el resto de los artículos no se registró variaciones entre los relevamientos

Supermercado 3

Fideos de $870 a $2.100 (Baja en el precio menor de $20 y en el precio mayor de $800)

Harina de $850 a $2.000 (Suba en el precio menor de $160)

Arroz de $1.200 a $3.100 (Suba en el precio menor de $100)

Leche de $5.000 a $9.900 (Baja en el precio menor de $1.700 y del precio mayor de $1.200)

Azúcar de $1.100 a $1.500 (Sin variación)

Yerba de $1.800 a $3.200 (Baja en el precio menor de $100 y suba del precio mayor de $100)

Supermercado 4