lunes 27 de octubre 2025

Impacto

Las acciones argentinas trepan hasta 35% en Wall Street tras la victoria de La Libertad Avanza

Los mercados reaccionaron con fuertes subas luego del resultado de las elecciones del domingo. El dólar cripto, en tanto, mostró una baja del 5%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las acciones argentinas cotizan en alza en Wall Street, tras las elecciones.

La victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional en las elecciones de este domingo, generó una inmediata reacción positiva en los mercados financieros. Durante el “overnight” de Wall Street (la operatoria previa a la apertura oficial de los mercados estadounidenses), las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraron subas de hasta el 35%.

Entre los papeles más destacados se ubicaron los de Banco Galicia (+35%), BBVA (+35,8%), Banco Macro (+35,4%), YPF (+26%), Pampa Energía (+20,7%), Central Puerto (+23,4%), Edenor (+24,2%) y Mercado Libre (+7%).

No todos los ADRs de empresas argentinas operan en este mercado “overnight”, que funciona de domingo a jueves en el este de Estados Unidos, cuando los mercados tradicionales permanecen cerrados.

El dólar cripto también reaccionó

Mientras tanto, el dólar cripto, referencia clave durante los momentos en que los mercados tradicionales no operan, registró una caída del 5%.

Según datos de CriptoYa, la cotización se ubicó en $1.459, un 8% por debajo del valor de apertura del domingo, que había sido de $1.585.

Tras el cierre de los comicios, la tendencia se volvió claramente vendedora en plataformas como Lemon, donde el volumen de operaciones se triplicó respecto a la hora anterior.

Fuente: NA

Dejá tu comentario

