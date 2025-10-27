lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El día después

La idea del cerebro del mileísmo sanjuanino que persiste: ¿renuncia a su banca?

El diputado nacional José Peluc se reunirá en estos días con Karina Milei. Lo que analizan internamente dentro del espacio político que consiguió meter a un desconocido al Congreso.

Por Natalia Caballero
Karina Milei en San Juan, escoltada por José Peluc.

Karina Milei en San Juan, escoltada por José Peluc.

José Peluc es el hombre de las estrategias electorales de La Libertad Avanza en San Juan. Arrancó con ADN después de pegar el portazo a Producción y Trabajo y armó un pequeño espacio que fue creciendo poco a poco. Usando la jerga libertaria, se podría decir que Peluc la vio y apenas irrumpió en escena la figura del outsider Javier Milei, se pegó a ella y construyó dentro de la ola violeta. Los resultados fueron muy buenos: en la elección provincial del 2023 metió concejales y un diputado provincial; en las nacionales 2023 un senador y un diputado nacional (él mismo) y ahora, otro legislador en el Congreso. Sumó un ejército de tres soldados, fieles a la figura del León. Tal como había circulado a principios del 2025, volvió a la cabeza de Peluc la idea de renunciar a su banca. Por eso tendrá una reunión con Karina Milei en los próximos días. ¿Se vienen definiciones sobre su futuro político? Será lo que decidan los jefes, respetando orgánicamente lo que deciden los estrategas de Casa Rosada.

Lee además
Cuando asuma Fabián Martín en diciembre en el Congreso Nacional dejará acéfalo el cargo de vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados. En la foto, conduciendo la última sesión en la Legislatura. 
Legislatura de San Juan

Qué pasará con el jugoso cargo que deja libre Fabián Martín
marcelo orrego luego de los comicios: no me define una eleccion ni un tropezon, me definen las actitudes, lo que hago despues
Declaraciones

Marcelo Orrego luego de los comicios: "No me define una elección ni un tropezón, me definen las actitudes, lo que hago después"

La estrategia de Peluc para estas elecciones de medio término fue contraria a la seguida por el oficialismo provincial y al peronismo, que optaron por figuras de renombre para encabezar. Leal a la bajada de línea general de La Libertad Avanza, se decidió por un puro: Abel Chiconi, vicepresidente del INV hasta ese momento, pero desconocido para la mayoría de la gente. “Criticaban el desconocimiento, pero es uno de los puntos fuertes de nuestro candidato”, repetían puertas adentro. El desafío era instalar: Chiconi es Milei en San Juan/Milei en San Juan es Chiconi.

Los encuestadores revelaban por lo bajo que Chiconi apenas alcanzaba el 11% de intención de votos en septiembre pasado. “Hubo remontada, pero porque se instaló lo que buscábamos”, analizaron. Y así llegaron al 26 de octubre, cosechando un 26% de los votos y consagrándose como primera fuerza en Capital, como sucedió en todas las ciudades cabeceras del país. El escenario de tercios del que se habló en julio fue el que terminó dándose en las urnas.

La campaña fue diseñada por Peluc. Caminata, presencia no tan masiva en los medios de comunicación, cartelería, pero no en exceso y una visita crucial, según la interpretación interna. La llegada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el último tramo de la campaña, con sus declaraciones picantes y su pin de motosierra, fue el empujón final para la ola violeta.

Así llegaron a las urnas. Antes de la contienda electoral, Peluc pasó por Paren las Rotativas, y dijo que, si su espacio no conseguía meter un diputado nacional, era responsabilidad suya. Pero lo metió y ahora estaría nuevamente rondando por su cabeza la posibilidad de renunciar a la banca en Diputados que ejerce desde el 10 de diciembre del 2023. Su reemplazante es Darío Peña, un dirigente de extremada confianza.

Esta semana o a más tardar la próxima se dará el encuentro cara a cara entre el sanjuanino y “El Jefe”. ¿Quiere un lugar en el Ejecutivo Nacional? Parece que no va por ahí la hoja de ruta del legislador, sino más bien a continuar con su rol de operador de LLA, el que mejor le calza según sus propias definiciones en charlas de café.

Temas
Seguí leyendo

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"

Bullrich convocó a los gobernadores: "Buscaremos a los que no tienen cabeza kirchnerista"

Tras la victoria, Milei aseguró que se tomará "algo de tiempo" para definir los nuevos nombres del Gabinete

LLA en San Juan: el objetivo de mínima cumplido y la afirmación de una marca

Para el gobierno local, una elección incómoda y el desafío de mirar al futuro

El PJ local, de festejo pese a su peor elección en dos décadas y a abrir el sucesorio

Cuáles fueron los resultados en todos los departamentos de San Juan: Capital para LLA, 6 para el oficialismo y el peronismo sumó 12 triunfos

Con motosierra, stickers y militancia joven, LLA celebró quitarle un diputado al peronismo de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Te Puede Interesar

Apareció el hombre que era intensamente buscado en Albardón: dónde estaba
Confirmado

Apareció el hombre que era intensamente buscado en Albardón: dónde estaba

Por Redacción Tiempo de San Juan
Laura con sus dos hijas, felices tras recibir la llave de su casa en el barrio La Majadita, entregado esta mañana en 9 de Julio. video
Emocionados

En 9 de Julio, 135 familias cumplieron el sueño del techo propio: cómo son las nuevas viviendas

Karina Milei en San Juan, escoltada por José Peluc.
El día después

La idea del cerebro del mileísmo sanjuanino que persiste: ¿renuncia a su banca?

Los terribles videos del voraz incendio que provocó la destrucción de una casa en Rivadavia
Villa Molina

Los terribles videos del voraz incendio que provocó la destrucción de una casa en Rivadavia

Hubo un fuerte apoyo a la mineria en las urnas y ahora el sector espera definiciones legislativas clave como la reglamentación de glaciares a nivel nacional y el compre local en San Juan. 
Expectativas

Minería y legislativas: cómo se dio la votación en las provincias y las picantes leyes que asoman en San Juan y el país