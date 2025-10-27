Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan

Este lunes, posterior a las elecciones legislativas, falleció Carlos Munisaga, padre del actual intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

El padre había tenido una destacada trayectoria política: fue electo diputado proporcional en 1991 por la Unión Cívica Radical. Veinticuatro años más tarde, su hijo mayor, Carlos, siguió sus pasos y también llegó a la Cámara de Diputados, esta vez representando al Frente Compromiso por San Juan.

Según informó el sitio San Juan al Mundo, Carlos egresó de la Escuela Industrial y, además de su carrera política, se desempeñó principalmente como profesor de Matemática en nivel secundario, con un fuerte vínculo con la Escuela Boero.

Incluso a sus 77 años, en 2016, continuaba con sus estudios universitarios y estaba finalizando la carrera de Abogacía en la Universidad Siglo XXI.