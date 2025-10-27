lunes 27 de octubre 2025

Dolor

Murió el padre de Carlos Munisaga, también exdiputado de San Juan

Falleció Carlos Munisaga, exdiputado provincial y padre del actual intendente de Rawson. Además de su trayectoria política, se destacó como docente de Matemática y continuó sus estudios universitarios hasta los últimos años de su vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.03.41 PM

Este lunes, posterior a las elecciones legislativas, falleció Carlos Munisaga, padre del actual intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

El padre había tenido una destacada trayectoria política: fue electo diputado proporcional en 1991 por la Unión Cívica Radical. Veinticuatro años más tarde, su hijo mayor, Carlos, siguió sus pasos y también llegó a la Cámara de Diputados, esta vez representando al Frente Compromiso por San Juan.

Según informó el sitio San Juan al Mundo, Carlos egresó de la Escuela Industrial y, además de su carrera política, se desempeñó principalmente como profesor de Matemática en nivel secundario, con un fuerte vínculo con la Escuela Boero.

Incluso a sus 77 años, en 2016, continuaba con sus estudios universitarios y estaba finalizando la carrera de Abogacía en la Universidad Siglo XXI.

