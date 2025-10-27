Se cumplen 15 años de la muerte de Néstor: las veces que vino a San Juan y una anécdota de Gioja

El pequeño salón de la Unión Vecinal del barrio Santo Domingo fue el que albergó por primera vez a Néstor Kircher en San Juan. El fallecido expresidente todavía no era la figura en la que se convirtió apenas unos años después y sus seguidores formaban parte de un movimiento llamado "La Corriente". La mayoría de ellos eran trabajadores y universitarios, cuentan las crónicas periodísticas de 2002 cuando Kirchner pisó tierras sanjuaninas por primera vez, de la mano del exintendente chimbero, Pepe Camacho.

Este 27 de octubre se cumplen 15 años del fallecimiento del dirigente peronista que fundó un nuevo movimiento dentro del histórico Partido Justicialista y sus visitas oficiales a San Juan fueron cuatro. Empezaron incluso antes de que supiéramos que Néstor se convertiría en el creador del tan amado y a la vez odiado "kirchnerismo".

"La Corriente" era el nombre de una agrupación interna dentro del PJ que adquirió ese nombre por una metáfora de Perón que decía que "los pueblos cuando se movilizan son como la corriente". Y una bandera con el logo de esa agrupación fue la que figura en las imágenes de la primer visita de Néstor Kirchner a San Juan, ese 29 de agosto de 2001. Quien lo había descubierto, aún como intendente santacruceño, era el hermano de Pepe Camacho, Paco, que había emigrado a Santa Cruz y por eso había conocido a los Kirchner. Fue una visita en medio de la campaña presidencial y, además de los Camacho, lo recibió Tulio Del Bono, en ese entonces rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Ese primer arribo de Néstor a San Juan no fue con Cristina, quien si lo acompañó meses después en un acto organizado por el mismo grupo pero en el club Del Bono.

En el año 2007 se repitió la visita de Kirchner a San Juan. El entonces presidente transitaba su último año al frente del Gobierno Nacional y llegó a la provincia el 5 de junio para inaugurar la primera etapa del nuevo edificio del Centro Cívico. A ese acto llegó acompañado de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez y de quien era su compañero de fórmula, Julio Cobos. El contexto era de campaña para el balotaje porteño y Kirchner le dedicó duras palabras a Mauricio Macri, a quien calificó como "el candidato de la derecha".

Ese mismo año, pero el 3 de octubre, el expresidente volvió a San Juan para inaugurar el barrio más grande construido por cooperativas. Eran dos barrios con 160 casas en total que habían sido construidas por 39 cooperativas deviviendas. La agenda presidencial de ese día fue maratónica para Néstor que también entregó el barrio Algarrobo verde, en la misma localidad. Así, se convirtió en el primer presidente en visitar SantaRosa y Las Casuarinas, en 25 de Mayo.

De la mano del exgobernador José Luis Gioja, el expresidente anunció la construcción de un tramo de la Ruta 150 que uniría Ischigualasto, en Valle Fértil, con la localidad Caballo Anca, cerca del Río Bermejo. Para cerrar, Gioja y Kirchner tenían organizado un acto político que fue multitudinario.

La última visita de Néstor a San Juan fue en agosto del 2010, más precisamente el 2, cuando vino a la provincia para participar de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR. Dos meses antes de su fallecimiento, pisó suelo sanjuanino como secretario general de la Unasur, ya no como presidente, pero sí participó del encuentro de jefes de Estado junto a su esposa, quien presidió la reunión como jefa de Estado.

La anécdota de Gioja con Néstor

José Luis Gioja recuerda a Néstor Kirchner con admiración y cercanía. Para él, Kirchner no era un simple “animal político”, como se suele denominar a los que viven de la politiquería, sino un verdadero personaje de la política, comprometido y visceral en sus convicciones.

Entre los recuerdos que Gioja comparte, hay uno que ilustra su manera de ser y su relación con quienes lo rodeaban: “Una vuelta hubo un temblor acá, en la mañana, no sé, a las ocho. Se sintió en varios lados. A las nueve estaba él llamando a ver qué había pasado”, recuerda. La atención al detalle y la preocupación por su entorno era apenas una de sus muchas facetas.

Gioja también rememora los primeros pasos de Kirchner en la política nacional: “Cuando proclamamos la primera elección hicimos un acto en Pocito. Era difícil porque estábamos con Kirchner, que era el menos conocido. Hicimos el acto y salió lindo. Nos acostamos tarde y al otro día, el teléfono: Néstor agradeciendo el acto. ‘Muy lindo, flaco’, me decía”.

Pero el momento más entrañable, según Gioja, fue durante la jura presidencial de Kirchner. Como presidente provisional del Senado, Gioja presidía la Asamblea Legislativa donde Kirchner asumió. Y ahí surgió la icónica imagen del bastón presidencial. “Le decía: ‘Agarrá la punta’. Ese discurso fue muy bueno: dijo que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, sino que iba a entrar con ellas”, recuerda Gioja. Una muestra clara de cómo Kirchner planteaba su manera de gobernar: firme, comprometido y cercano a la gente.

El ex gobernador sanjuanino subraya además la dedicación absoluta de Kirchner a su tarea: “Era su realización, el hacer, el estar. Todo el día estaba disponible. Si lo llamabas, contestaba; si no, te llamaba él”. Con el tiempo, Kirchner logró el aprecio y la simpatía de la gente, resultado del trabajo constante y la cercanía genuina.