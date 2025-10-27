lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Palabra

Santilli confirmó que se pelará "en vivo", tras su triunfo en Buenos Aires

Diego Santilli va a cumplir la promesa que, como desafío, se lanzó en el streaming de Las Fuerzas del Cielo, Carajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El diputado nacional y ganador de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, confirmó este lunes que cumplirá la promesa que hizo la semana pasada de cortarse el pelo si lograba imponerse en los comicios.

Lee además
la corte suprema confirmo que santilli va en la lista en lugar de jose luis espert
Elecciones

La Corte Suprema confirmó que Santilli va en la lista en lugar de José Luis Espert
la fuerte comparacion de santilli, tras ganar la provincia de buenos aires: fue como...
Emoción

La fuerte comparación de Santilli, tras ganar la provincia de Buenos Aires: "Fue como...

“Si el domingo ganamos, nos pelamos todos”, había dicho Santilli durante su participación en La Misa, el programa de streaming del libertario Gordo Dan (Daniel Parisini), donde selló el pacto con un apretón de manos.

La apuesta, aclaró entonces, estaba centrada en el resultado de la elección bonaerense, y el acuerdo era cumplirla en vivo este lunes en el mismo programa.

Consultado esta mañana por Radio Rivadavia, el diputado del PRO confirmó que honrará lo prometido:

“Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño del corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo”, aseguró en diálogo con el programa Esta mañana, que conduce Ignacio Ortelli.

Ya había dado una idea inequívoca en sus redes sociales, con la foto de una máquina de afeitar violeta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1982800264609276183&partner=&hide_thread=false

Santilli, uno de los protagonistas de la jornada electoral del domingo, se impuso en Buenos Aires y ahora suma un nuevo desafío político... y estético.

Temas
Seguí leyendo

Las palabras de Kicillof, tras la derrota de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires: "Los resultados fueron muy ajustados"

Los videos más impactantes de las inundaciones en Buenos Aires

Karen Reichardt cambió la "enfermedad mental" para los votantes opositores por el "chip cultural"

La alegría de Trump tras el triunfo de Milei: "Ganamos mucho dinero"

El gobierno tiene listas para enviar al Congreso en diciembre las reformas laboral y tributaria

El ex senador Kueider se atribuyó la implementación de la boleta única de papel, y afirma que lo metieron preso por haberla impulsado

Las empresas norteamericanas se entusiasman con el triunfo de Milei, y piden acelerar reformas

Cristian Andino abrió canales con el orreguismo: "No vengo a poner palos en la rueda"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Karina Milei en San Juan, escoltada por José Peluc.
El día después

La idea del cerebro del mileísmo sanjuanino que persiste: ¿renuncia a su banca?

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok
Video

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado
Análisis

La audaz decisión de Orrego y la dicotomía nacional en la que quedó entrampado

Te Puede Interesar

Curiosidades de las legislativas en San Juan: así les fue a los seis principales dirigentes en sus mesas
Conteo

Curiosidades de las legislativas en San Juan: así les fue a los seis principales dirigentes en sus mesas

Por Ana Paula Gremoliche
Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Movimiento policial por una supuesta amenaza de bomba en el Hospital Rawson
Este lunes

Movimiento policial por una supuesta amenaza de bomba en el Hospital Rawson

Pasaron las elecciones y ahora, ¿en qué conviene invertir de cara a las vacaciones de verano?
Para tener en cuenta

Pasaron las elecciones y ahora, ¿en qué conviene invertir de cara a las vacaciones de verano?