Los videos más impactantes de las inundaciones en Buenos Aires

Los usuarios de X comenzaron a compartir las imágenes de las calles colmadas de agua y autos varados. En el amanecer del sábado, en la Ciudad hay 16 mil familias sin luz, según el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).

