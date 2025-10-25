sábado 25 de octubre 2025

Impresionante

Los videos más impactantes de las inundaciones en Buenos Aires

En la mañana de este sábado se comenzaron a ver las consecuencias de las lluvias torrenciales en el AMBA. Cayeron más de 100 milímetros de agua durante la noche y hay inundaciones en varios municipios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las intensas lluvias de esta madrugada del sábado dejaron autos bajo el agua y cortes en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y CABA. Cayeron más de 100 milímetros de agua durante la noche y permanece la alerta amarilla y naranja para una gran parte del país.

Las redes sociales se llenaron de videos con postales que exhibieron calles anegadas y autos inundados. San Martín y Lanús son algunos de los municipios más afectados del conurbano bonaerense.

Los usuarios de X comenzaron a compartir las imágenes de las calles colmadas de agua y autos varados. En el amanecer del sábado, en la Ciudad hay 16 mil familias sin luz, según el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).

