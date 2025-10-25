Detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio

En las últimas horas, la UFI de Homicidios de La Matanza ordenó el arresto de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela.

Mujica, ahora considerada una nueva sospechosa clave en el expediente, fue capturada en un domicilio de CABA poco antes de la medianoche del sábado por la Policía Bonaerense, con la autorización de un juzgado de rogatorias porteño. Se le secuestraron dos celulares que podrán ser peritados, confirmaron fuentes del caso a Infobae . La mujer de nacionalidad argentina, 37 años de edad, con domicilio fijado en la Villa 1-11-14, ex empleada de una empresa tercerizadora de limpieza, a su vez, es la tía de Florencia Ibáñez , otra detenida por el triple crimen que declaró como arrepentida.

La pareja de Sotacuro fue expuesta en la trama tras la larga declaración de un nuevo testigo, que se presentó ayer viernes ante Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, los fiscales que investigan las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérez. Esta persona, una de dos que declararon en la jornada del viernes, señaló a Mujica como parte del negocio narco de la banda.

El testigo, también, aseveró que las víctimas habrían sido quienes robaron la droga, lo que llevó a sus asesinatos, confirman altas fuentes del caso. Los fiscales tenían serias dudas de que esto fuese así, ya que Ibáñez aseguró que su pareja, Alex Ydone, prófugo en la causa y con antecedentes por tráfico, le afirmó que el real blanco del triple crimen era “un tipo”.

Un investigador clave asegura: “Se sospecha que Mujica participaba de la recepción de droga desde el exterior junto a Sotacuro. Se cree que, puntualmente se dedicaba al corte, estiramiento y distribución de la cocaína”.

Los fiscales sostienen, en base a este nuevo relato, que el robo de droga que llevó a las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez ocurrió durante el corte de la cocaína de la banda del Bajo Flores que Sotacuro y su pareja supuestamente manejaban. “La mujer sabía todo el plan”, continúa el investigador.

Por eso, Mujica le habría ordenado a su sobrina Ibáñez el borrado del teléfono de Sotacuro, algo que la propia sobrina reconoció.A la pareja de Sotacuro, alias “El Duro”, o “Chato”, remisero de la Villa 1-11-14 y otro de los principales imputados, se le aplica la máxima calificación en la causa.