sábado 25 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio

Mónica Mujica fue expuesta por el relato de un nuevo testigo que la ubicó en el negocio narco de la banda del Bajo Flores y aseguró que las víctimas robaron la droga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ST7LSNPYLVDSJJLGEQMHSGCPIY

En las últimas horas, la UFI de Homicidios de La Matanza ordenó el arresto de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los principales acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela.

Lee además
El interior de la vivienda donde ocurrió el femicidio.   
Horror en Santa Fe

Brutal femicidio y fuga: asesinó a su expareja a frente a sus hijos y escapó
Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Entre Ríos y el asesinato de un remisero en Córdoba,  junto a su hijo, quien acaba de cumplir 6 años y tiene un futuro incierto de momento.
Otra gran víctima

Doble femicidio en Entre Ríos: cómo está el hijo del asesino Pablo Laurta y quién lo albergará

Mujica, ahora considerada una nueva sospechosa clave en el expediente, fue capturada en un domicilio de CABA poco antes de la medianoche del sábado por la Policía Bonaerense, con la autorización de un juzgado de rogatorias porteño. Se le secuestraron dos celulares que podrán ser peritados, confirmaron fuentes del caso a Infobae. La mujer de nacionalidad argentina, 37 años de edad, con domicilio fijado en la Villa 1-11-14, ex empleada de una empresa tercerizadora de limpieza, a su vez, es la tía de Florencia Ibáñez, otra detenida por el triple crimen que declaró como arrepentida.

La pareja de Sotacuro fue expuesta en la trama tras la larga declaración de un nuevo testigo, que se presentó ayer viernes ante Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli, los fiscales que investigan las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérez. Esta persona, una de dos que declararon en la jornada del viernes, señaló a Mujica como parte del negocio narco de la banda.

El testigo, también, aseveró que las víctimas habrían sido quienes robaron la droga, lo que llevó a sus asesinatos, confirman altas fuentes del caso. Los fiscales tenían serias dudas de que esto fuese así, ya que Ibáñez aseguró que su pareja, Alex Ydone, prófugo en la causa y con antecedentes por tráfico, le afirmó que el real blanco del triple crimen era “un tipo”.

Un investigador clave asegura: “Se sospecha que Mujica participaba de la recepción de droga desde el exterior junto a Sotacuro. Se cree que, puntualmente se dedicaba al corte, estiramiento y distribución de la cocaína”.

Los fiscales sostienen, en base a este nuevo relato, que el robo de droga que llevó a las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Rodríguez ocurrió durante el corte de la cocaína de la banda del Bajo Flores que Sotacuro y su pareja supuestamente manejaban. “La mujer sabía todo el plan”, continúa el investigador.

Por eso, Mujica le habría ordenado a su sobrina Ibáñez el borrado del teléfono de Sotacuro, algo que la propia sobrina reconoció.A la pareja de Sotacuro, alias “El Duro”, o “Chato”, remisero de la Villa 1-11-14 y otro de los principales imputados, se le aplica la máxima calificación en la causa.

Temas
Seguí leyendo

Los videos más impactantes de las inundaciones en Buenos Aires

Desaparecieron dos jóvenes en la misma ciudad donde buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Chubut: a poca distancia de donde desaparecieron dos jubilados, ahora buscan a un joven

Brutal: se subió a la vereda con el auto y atropelló a una mujer y a sus dos hijitos

Hallan a una persona muerta en un hotel de la familia Kirchner, que está usurpado

¿Sabías que existe el lenguaje "rosarino"? Paso a paso, conocé cómo se habla

Familia del horror: padre, madre e hijo condenados por matar a una vecina y querer quemarla en una parrilla

Falleció un hombre en un hotel alojamiento y buscan a la mujer que lo acompañaba porque se escapó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los videos mas impactantes de las inundaciones en buenos aires
Impresionante

Los videos más impactantes de las inundaciones en Buenos Aires

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB
Corte de Justicia

Revés para los condenados por la estafa a la Caja MOB

¿Primera dama? En la Patagonia afirman que una famosa sanjuanina tiene una relación amorosa con un intendente sureño
¡Sorpresa!

¿Primera dama? En la Patagonia afirman que una famosa sanjuanina tiene una relación amorosa con un intendente sureño

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino
Capital

Video: así robaron una moto en la puerta de un consorcio del centro sanjuanino

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido
Operativo policial

Allanaron una casa en Albardón y encontraron un cultivo de marihuana que superaba lo permitido

Siento que no quepo en este mundo: la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina
Debate

"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina

Te Puede Interesar

Los especialistas distribuyen las cámaras en distintas zonas del Parque Nacional El Leoncito para buscar ejemplares del gato andino.
Investigación

Con más de 30 cámaras trampa buscan al gato andino en San Juan

Por Daiana Kaziura
Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto
Importante

Villa San Patricio: el crimen que habría sido una venganza por el robo de droga y una moto

Una urna de antaño, los años que estuvo escondida y cómo la utilizaron los partidos sanjuaninos
Historias de elecciones

Una urna de antaño, los años que estuvo escondida y cómo la utilizaron los partidos sanjuaninos

Aparecieron nuevas pistas sobre Raúl, el vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó
Investigación

Aparecieron nuevas pistas sobre Raúl, el vecino de Albardón que salió a pagar boletas y no regresó

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum
Las Tapias

Video: rescatan a una mujer que se fracturó la pierna mientras hacía trekking en Ullum