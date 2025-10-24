¿Sabías que existe el lenguaje "rosarino"? Paso a paso, conocé cómo se habla

Aunque muchos lo llaman simplemente “ rosarino ”, el verdadero nombre de este lenguaje es rosarigasino . Se trata de una jerigonza inventada en Rosario hace más de un siglo, un código secreto que luego se transformó en una divertida forma de hablar.

Su origen se remonta a principios del siglo XX y, según las versiones más repetidas, comenzó entre internos de un reformatorio o grupo cerrado que querían comunicarse sin ser entendidos por los guardias. Con el tiempo, el juego de palabras salió a las calles y se convirtió en parte del folclore rosarino.

Qué significa “rosarigasino” y cómo se forma

La palabra rosarigasino no solo da nombre al lenguaje, sino que también sigue su propia regla. En el sistema, después de la vocal tónica de una palabra se agrega la sílaba “gas”, y luego se repite esa misma vocal antes de continuar con el resto de la palabra.

Por ejemplo:

Rosarino → Rosa + gas + i + no = Rosarigasino

Colectivo → Colecti + gas + i + vo = Colectigasivo

Peatonal → Peato + gas + a + nal = Peatonagasal

Esa estructura simple es la base del rosarigasino. Su propósito era ocultar el sentido de las palabras ante quienes no conocían la regla, aunque hoy se usa más como un juego o un guiño identitario.

Cómo hablar el lenguaje rosarigasino paso a paso

Para quienes quieren probarlo, aprender a hablar “rosarino” es más fácil de lo que parece. Solo hay que seguir tres pasos básicos:

Identificar la sílaba tónica o vocal acentuada de la palabra.

Insertar “gas” justo después de esa vocal.

Repetir la vocal acentuada y continuar con el resto de la palabra.

Una buena forma de practicar es leer en voz alta o convertir frases comunes palabra por palabra. Por ejemplo, “hola, cómo estás” se transformaría en algo así como “hogasola, cógamos estásgasás”, dependiendo de la pronunciación local.

Más allá del juego: el acento rosarino real

Aunque el rosarigasino es una jerigonza inventada, Rosario también tiene un acento distintivo dentro del español rioplatense. El voseo, la entonación más marcada y la aspiración de la s en algunos barrios hacen que la forma de hablar de los rosarinos sea fácilmente reconocible.

El resultado es una mezcla de identidad, humor y tradición lingüística que convierte al rosarigasino en una especie de “patrimonio hablado” de la ciudad.

Un símbolo cultural que sigue vivo

Con el paso de las décadas, el rosarigasino se volvió un ícono. Ha aparecido en películas, libros, obras de teatro y hasta en redes sociales, donde muchos usuarios se divierten escribiendo frases en este código. Incluso existen páginas y videos que enseñan cómo usarlo correctamente.

Aunque hoy su uso cotidiano es más bien esporádico, el lenguaje rosarigasino sigue siendo un orgullo local y un ejemplo de cómo el ingenio popular puede transformar algo tan simple como una palabra en una marca de identidad.