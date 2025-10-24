viernes 24 de octubre 2025

Deceso

Hallan a una persona muerta en un hotel de la familia Kirchner, que está usurpado

El hotel en el que se produjo el hallazgo fatal está en la localidad de El Chaltén.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de alrededor de 55 años, que ocupaba ilegalmente el Hotel La Aldea de El Chaltén, perteneciente a la familia Kirchner, fue encontrado muerto en una de las habitaciones del complejo.

Según informaron fuentes policiales a medios locales, fueron los propios vecinos del edificio quienes descubrieron el cuerpo. Ante la falta de noticias del hombre durante varias horas, y la ausencia de respuesta a los llamados, decidieron ingresar a la habitación.

La primera impresión de las autoridades indica que se trataría de un suicidio. Los testimonios iniciales recabados por la Policía de El Chaltén sugieren que el hombre, quien fue encontrado el martes 21 de octubre, estaba atravesando una depresión.

La trágica situación ocurre en un contexto de alta tensión judicial que rodea al Hotel La Aldea: el edificio es objeto de una causa penal por usurpación.

En las últimas semanas, se había notificado una intimación judicial dirigida a cerca de 40 familias que residen en el complejo de manera ilegal, exigiéndoles que desalojen el lugar.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de El Calafate, desde donde se dispuso inmediatamente la realización de la autopsia correspondiente.

