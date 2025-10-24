viernes 24 de octubre 2025

Paradero

Chubut: a poca distancia de donde desaparecieron dos jubilados, ahora buscan a un joven

Al operativo de búsqueda de dos jubilados perdidos en las montañas neuquinas, se suma el de un joven de 23 años desaparecido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La comunidad de Comodoro Rivadavia atraviesa días de incertidumbre. Mientras las autoridades provinciales siguen con la investigación por la desaparición de los jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, un nuevo caso encendió las alarmas: el de Luciano Emanuel Vivar, un joven de 23 años, con quien no pueden comunicarse desde hace cinco días.

Fuentes policiales indicaron que Vivar fue visto por última vez el miércoles 15 de octubre en el barrio Kilómetro 8, en la zona norte de la ciudad. Desde entonces, no se tuvo más noticias sobre su paradero. Ese punto se encuentra a unos 18 kilómetros del lugar donde fue hallada la camioneta de Kreder y Morales, quienes siguen desaparecidos.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut intensificó las tareas de rastrillaje en distintos sectores costeros y rutas cercanas.

Vivar mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto, lacio y negro, y pesa alrededor de 80 kilos. Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises.

Las autoridades pidieron a la comunidad que ante cualquier información se comuniquen con la comisaría más cercana o con la línea de emergencias 101.

En paralelo, familiares y amigos organizaron una red de búsqueda independiente que comparte actualizaciones y fotos del joven a través de redes sociales. “No sabemos nada desde el miércoles, y cada hora que pasa duele más”, escribió uno de sus allegados en Facebook.

Cómo sigue la búsqueda de los jubilados desaparecidos

La investigación por el paradero de Luciano se suma a la de la pareja de jubilados que desapareció el 11 de octubre al norte de Comodoro. A casi dos semanas del hecho, los rastrillajes siguen activos. Este viernes hubo un sobrevuelo en la zona.

No obstante, el fiscal Cristian Olazábal brindó detalles sobre la investigación: “No creo que estén con vida”, aseguró.

“Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, diría que no”, sostuvo.

En las últimas horas, difundieron imágenes del operativo que muestran a agentes y bomberos peinando la costa entre Caleta Córdova y Rocas Coloradas, en medio del viento y la llovizna.

En el video —registrado durante el rastrillaje de este viernes— se observan vehículos todo terreno avanzando por senderos de ripio, agentes con linternas revisando zonas rocosas y un amplio despliegue de fuerzas coordinado por la Policía de Chubut.

Las tareas continuarán durante el fin de semana con el apoyo de equipos especializados en búsqueda terrestre y marítima, mientras los investigadores intentan establecer si existe algún tipo de conexión entre ambos casos o si son desapariciones independientes ocurridas en la misma región.

