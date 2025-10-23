jueves 23 de octubre 2025

Investigación

¡Inesperado! nueva hipótesis en la desaparición de los jubilados en Chubut

En Chubut se lleva adelante un megaoperativo de búsqueda para hallar a una pareja de jubilados, perdidos en las montañas desde hace más de 10 días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados buscados desde hace más de diez días en la zona de Rocas Coloradas, podría estar vinculada con “un delito que salió mal y terminó en homicidio”. Estas declaraciones abren esta línea como la principal teoría de lo sucedido.

Aparentemente fue un robo armado”, explicó el funcionario provincial, al tiempo que aseguró que los rastrillajes continúan en distintos puntos del área rural. “Los cadáveres deben aparecer”, agregó, dando a entender que los investigadores ya trabajan bajo la hipótesis de un posible crimen.

Iturrioz señaló que una unidad de investigación se concentra en la posibilidad de una desaparición accidental, mientras que otra trabaja sobre la hipótesis de un homicidio vinculado a un robo. “La hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio”, insistió el ministro siendo por primera vez el reconocimiento oficial que se buscan también dos cuerpos.

En los operativos realizados en Comodoro Rivadavia y sus alrededores, las fuerzas hallaron huellas y rastros recientes, aunque todavía no se determinó a quién pertenecen. “El viento complica el trabajo de los peritos, pero seguimos con la búsqueda”, explicó el ministro.

Rastrillajes en curso y zonas clave

Los equipos de búsqueda continúan explorando estancias abandonadas, caminos secundarios y zonas costeras. Según Iturrioz, se analizan más de 50 kilómetros de territorio entre Rocas Coloradas y Caleta Córdova. “Hay muchas estancias abandonadas donde podrían haberse refugiado, si estuvieran vivos”, afirmó, sin descartar ningún escenario.

El último contacto con la pareja fue el viernes anterior a su desaparición, cuando Juana habló con su hija. Desde ese momento no se registraron nuevas comunicaciones ni movimientos de los teléfonos celulares.

Una relación reciente y un caso que conmueve

Iturrioz también confirmó que el vínculo entre ambas familias era reciente y que Pedro y Juana se conocían hacía poco tiempo. “Era un vínculo incipiente, casi sin historia previa”, señaló.

La desaparición de los dos jubilados mantiene en vilo a toda la provincia y moviliza a distintas fuerzas policiales, bomberos y equipos de rescate. Los investigadores analizan ahora si los movimientos previos de Kreder y Morales podrían estar relacionados con una banda local dedicada a robos rurales.

