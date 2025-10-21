Mega operativo en Chubut para encontrar a una pareja de jubilados, perdida en la montaña

Un intenso operativo de búsqueda se despliega sobre la ruta que conecta Comodoro Rivadavia con Camarones, en la provincia de Chubut, para dar con el paradero de Alberto Pedro Kreder y Juana Inés Morales, una pareja de jubilados desaparecida desde hace más de una semana. La camioneta fue encontrada cerrada en una zona rural cercana a Rocas Coloradas.

Confirmación forense El cuerpo hallado en Neuquén es el de Azul Semeñenko, la mujer trans que estuvo un mes desaparecida

En el operativo participan más de 60 policías, bomberos y rescatistas, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Prefectura Naval. Además, se sumaron tres equipos de canes adiestrados en rastros específicos para intentar seguir el recorrido de los desaparecidos.

image

El fiscal de la causa y el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, encabezaron un rastrillaje aéreo en la zona de Cañadón Visser y Rocas Coloradas, donde fue hallada la camioneta de Kreder encajada y cerrada.

image

A partir de ese hallazgo, se realizó un operativo terrestre de aproximadamente 50 kilómetros de extensión, desde el punto donde se encontró el vehículo hacia el noreste, siguiendo el curso del zanjón y finalizando en la Ruta Nacional N° 3.

Avanzan los rastrillajes por aire y tierra

El rastrillaje aéreo con helicóptero realizado este martes por la mañana dio resultado negativo, pero las tareas continúan por tierra, con especial atención en refugios de pescadores, puestos rurales y zonas costeras donde la pareja podría haberse resguardado.

image

También se activó el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU), mientras los investigadores intentan acceder a los celulares de la pareja para determinar si existe información almacenada en la nube que permita reconstruir sus últimos movimientos.

En el terreno trabaja el comisario Ariel Ríos, coordinador del SIFEBU en Chubut, junto a efectivos de la Policía Federal, Bomberos de Trelew y la Policía Científica de Esquel, acompañados de perros especializados en la búsqueda de personas vivas.

Los perros trabajan en condiciones extremas

Pedro García, instructor y guía de canes, explicó cómo se desarrolla el operativo: “Son perros entrenados, que trabajan hace bastante en Policía y Bomberos Voluntarios. Hay mucho viento y es muy árido el lugar. No cualquier perro puede trabajar en esas condiciones. Los que están en el sur están preparados para operar con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora”, señaló.

El especialista remarcó que el tiempo transcurrido juega en contra de la búsqueda. “El tiempo que pasa es la verdad que va huyendo, por eso están trabajando a contrarreloj”, indicó.

La principal hipótesis sostiene que la pareja descendió de la camioneta encajada e intentó caminar para pedir ayuda, ya que en la zona no hay señal telefónica. Desde ese momento, no se tuvo más contacto con ellos.

Los investigadores también consideran que los jubilados conocían la zona y podrían haberse refugiado temporalmente. “Sabemos que por el lugar hay refugios y que ellos vivían hace mucho tiempo en la zona. Saben cómo protegerse durante la noche”, explicó García.

Sin embargo, la dificultad del terreno y las bajas temperaturas complican las tareas de búsqueda. El poblado más cercano está a 70 kilómetros de donde se encontró la camioneta, por lo que los especialistas consideran poco probable que hayan llegado caminando hasta allí.

La búsqueda continúa

El operativo seguirá en los próximos días con apoyo de helicópteros, drones y canes de rastreo, mientras se aguardan los resultados del análisis de los celulares y de las muestras recolectadas en la zona del hallazgo del vehículo.

Las autoridades de Chubut solicitaron a la población cualquier información útil que pueda contribuir a localizar a Pedro Kreder y Juana Morales, cuya desaparición mantiene en vilo a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia y alrededores.