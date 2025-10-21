martes 21 de octubre 2025

Costo de vida

Se vienen aumentos de la medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga anunciaron aumentos en noviembre que rozarán el 3%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las empresas de medicina prepaga empezaron a comunicar a sus clientes los ajustes que tendrán sus cuotas de planes de salud en noviembre a sus afiliados. En promedio, los aumentos oscilan entre 2,1 y 2,8%.

Hasta el momento, los incrementos no fueron cargados en el nuevo sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

En lo que va del año, las prepagas tuvieron aumentos pronunciados en insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados, lo que llevó a aplicar fuertes subas que generaron tensiones con el Ejecutivo.

Prepagas más caras: cuánto aumentarán las cuotas en noviembre

Al menos cuatro firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a noviembre.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Sancor Salud y Swiss Medical, que aplicarán aumentos de 2,1%, en línea con el índice de inflación registrado durante septiembre.

En tanto, Omint hará un ajuste más elevado que llegará a 2,8%. Mientras que Avalian aplicará un alza de 2,5% en los planes de salud durante el anteúltimo mes del año.

Se espera que todas las compañías informen los incrementos en las próximas horas en la plataforma de la Superintendencia de Servicios de Salud que centraliza los datos.

Las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país. De este modo, los usuarios pueden comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

De cuánto fue la inflación de septiembre, según el Indec

La inflación de septiembre fue de 2,1% y fue el dato más alto desde abril.

El indicador acumuló 22% en los primeros nueve meses de 2025, según informó el INDEC.

En términos interanuales, la variación del índice de precios al consumidor fue de 31,8%.

