martes 21 de octubre 2025

En Gualeguaychú

El macabro plan que había armado el doble femicida de Córdoba antes de ser detenido con su hijo

Pablo Laurta fue capturado en un hotel de la ciudad entrerriana y ya había contratado un servicio para poder escapar a Uruguay con el nene de cinco años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio sumó un nuevo capítulo estremecedor. En las últimas horas se conoció cómo pensaba escapar Pablo Laurta, el uruguayo acusado de tres crímenes.

el gobierno nacional promulgo las leyes de emergencia pediatrica y financiamiento universitario, pero se posterga la aplicacion
Boletín oficial

El Gobierno nacional promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero se posterga la aplicación
Ante un robo físico, es muy importante haber tomado las precauciones para bloquear el acceso a billeteras virtuales y apps bancarias
Evitando malos momentos

La gran data para no caer en la garra de los ladrones: cómo proteger las billeteras virtuales y apps bancarias

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reconoció en una entrevista a El Doce Stream que Laurta fue detenido cuando estaba a punto de escapar a Uruguay con el nene de cinco años.

"Estábamos a 40 minutos de que se fuera a Uruguay, porque lo escuchábamos en parlante abierto por la intervención telefónica", explicó Quinteros.

Laurta fue capturado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Lo detuvieron precisamente en el hotel Berlín, donde estaba junto a su hijo.

Los investigadores contaban con una pista que indicaba que el uruguayo tenía la intención de cruzar la frontera y sabían que había pedido cotización a varias agencias de remises.

Al presunto doble femicida, y también acusado por el crimen del remisero, le faltaba ejecutar la última parte para completar su plan: escapar a Uruguay.

“Había pedido desde un hotel de Gualeguaychú un remis para ir a Puerto Yeruá, donde tenía escondida una canoa”, añadió Quinteros sobre ese 12 de octubre. Ese remis estaba a minutos de llegar cuando fue atrapado.

Los operativos para rastrear y capturar al hombre de 39 años avanzaron rápidamente a partir de la intervención del fiscal Gerardo Reyes, quien deberá indagarlo en las próximas horas por los femicidios de Giardina y de Zamudio.

Reyes autorizó “los oficios para poder interceptar una línea telefónica que nosotros ya teníamos identificada”, explicó el funcionario en diálogo con El Doce Stream, respecto a las tareas desarrolladas previamente.

Finalmente, fue detenido en el hotel de la ciudad de Gualeguaychú. Primero fue indagado por el crimen de Martín Sebastián Palacio, el remisero que lo había trasladado desde Entre Ríos a Córdoba.

Y este lunes fue trasladado desde Entre Ríos a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de su exparjea y de su exsuegra.

De camino a la Unidad Judicial de Homicidios, dejó un mensaje ante la prensa: "Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo".

El hijo de Pablo Laurta se encuentra bajo el cuidado de una familia de acogimiento transitorio y recibe asistencia psicológica permanente, según confirmó la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Liliana Montero.

Paralelamente, el Estado provincial evalúa las alternativas de cuidado definitivo para el menor. “La ley nos obliga a evaluar cómo va a seguir la vida del niño y con quién. Ya no se trata de decisiones de emergencia, sino de pensar en el largo plazo, porque es un chico que no puede tener más sobresaltos ni más cambios en su vida”, subrayó la ministra.

Entre las opciones se consideran familiares maternos. “Hay varias tías y tías abuelas, algunas en Buenos Aires, otras en el interior y otras en el exterior. Se analiza la voluntariedad de estas familias de hacerse cargo, sus capacidades afectivas y, algo fundamental, el vínculo previo que el niño tenía con ellas”, explicó.

