Palermo se vuelve tendencia por su propuesta de ofrecer café dentro de un...¡Tomate!

Parecería una locura gastronómica combinar en un mismo tomate y café, pero ofrecerlos juntos parece que no fue tan descabellado para un bar de Palermo , en Buenos Aires, donde no solo te sirven la infusión dentro de la fruta, sino que además le pusieron un nombre que, para los fanáticos de Los Simpson, es bastante familiar: “Tomacco”. Se trata de un tomate biodinámico, sin pesticidas, que se usa como recipiente para servir café de especialidad.

La combinación, que parece imposible, despertó curiosidad y se viralizó rápidamente. En redes sociales, los usuarios no tardaron en bautizarlo “el café más palermitano del año”.

Un influencer gastronómico fue quien lo probó y compartió su experiencia: “Lo loco es que combina. Es ácido, es fresco, tiene notas a tierra, es una experiencia”. Fue precisamente su video el que se volvió viral y no demoró en generar un sinfín de reacciones y repercusiones.

Un café de Palermo sumó la propuesta a su menú y no demoró en viralizarse y generar un sinfín de comentarios. La referencia al "Tomacco" de Los Simpson no demoró en aparecer

En el video del influencer —que superó miles de reproducciones— se puede ver cómo el café se sirve dentro del tomate, con una pequeña abertura superior que funciona como taza natural. La presentación, tan sorprendente como fotogénica, se convirtió en material perfecto para las redes.

“Decime que es I.A”, “Borren a Palermo del universo” o “Tan Palermo que duele” fueron algunos de los comentarios más virales. Increíblemente, el video original parece haber desaparecido de las redes, por lo que solo hay réplicas y reacciones y hay usuarios que aseguran todo se trata de inteligencia artificial. Real o no, despertó gran polémica.

Entre memes, risas y curiosidad, la propuesta se consolidó como una de las más comentadas del momento.