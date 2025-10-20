lunes 20 de octubre 2025

Mito vs realidad

Colesterol alto: señales de alerta, causas más comunes y cómo prevenir complicaciones

La genética, la alimentación y los hábitos de vida influyen directamente en los niveles de colesterol. Detectarlo a tiempo y mantenerlo controlado es clave para evitar enfermedades cardíacas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-20 at 5.42.18 PM

El colesterol es una sustancia presente en todas las células del cuerpo y cumple funciones esenciales, como formar parte de las membranas celulares y participar en la producción de hormonas y vitaminas. Sin embargo, cuando sus niveles aumentan más allá de lo normal, puede convertirse en un serio factor de riesgo para la salud cardiovascular.

Qué es y por qué puede ser peligroso

Aunque el colesterol es necesario para el correcto funcionamiento del organismo, su exceso puede generar complicaciones. Cuando hay un desequilibrio entre el colesterol “bueno” (HDL) y el “malo” (LDL), el segundo tiende a acumularse en las paredes de las arterias. Con el tiempo, esa acumulación forma placas que endurecen o bloquean los vasos sanguíneos, aumentando la posibilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.

Causas más frecuentes del colesterol alto

El aumento del colesterol puede tener origen genético, especialmente en familias con antecedentes de dislipemias hereditarias. No obstante, los hábitos de vida son determinantes: una alimentación rica en grasas saturadas y ultraprocesados, el sedentarismo, el tabaquismo y el sobrepeso son las principales causas de su incremento.

Adoptar una dieta equilibrada, incorporar actividad física y mantener un peso saludable son medidas efectivas para regular los niveles de colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Cómo se detecta

El colesterol elevado no genera síntomas visibles. La única forma de diagnosticarlo es a través de un análisis de sangre. Los controles anuales permiten conocer los valores de colesterol total, HDL y LDL, y actuar a tiempo si alguno de ellos se encuentra fuera de rango. En personas con antecedentes cardíacos o que ya están en tratamiento, los controles deben realizarse con mayor frecuencia.

Alimentación y mitos comunes

Durante años se creyó que ciertos alimentos, como los huevos, elevaban de manera directa el colesterol. Sin embargo, estudios recientes demostraron que su consumo moderado no representa un riesgo significativo. Lo que sí debe limitarse son las grasas trans, los fritos y los productos ultraprocesados, que impactan negativamente en el perfil lipídico.

Consecuencias de no tratarlo

Cuando los niveles de colesterol malo permanecen altos, las arterias se inflaman y pueden obstruirse, interrumpiendo el flujo sanguíneo hacia órganos vitales. Este proceso puede provocar infartos, accidentes cerebrovasculares o aneurismas.

Cómo prevenir complicaciones

Controlar el colesterol implica mantener hábitos saludables de forma constante: realizar actividad física regular, seguir una alimentación equilibrada con bajo contenido de grasas saturadas, evitar el tabaco y el alcohol en exceso, y realizar controles médicos periódicos. En algunos casos, el tratamiento puede complementarse con medicación específica.

